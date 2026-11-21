Компания Beelink представила новую версию сетевого накопителя ME Pro с четырьмя отсеками для дисков. Особенность новинки заключается в том, что она базируется на китайском процессоре Loongson 2K3000. Устройство поставляется с предустановленной операционной системой Loongnix и 64 ГБ флеш-памяти eMMC. Версия без оперативной памяти DDR4 оценена в 2015 юаней ($285).

Loongson 2K3000 оснащён восьмиядерным процессором LA364E с тактовой частотой до 2,2 ГГц, iGPU LG200 с производительностью 6 TOPS в вычислениях INT8. Поддерживается воспроизведение видео 4K при 60 кадрах в секунду.

Для установки накопителей предусмотрены четыре отсека, совместимых с 3,5- и 2,5-дюймовыми SATA-дисками, а также два разъёма M.2 2280. Один из них поддерживает PCIe 3.0 x1, второй предназначен для SATA SSD. Беспроводные подключения Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4 обеспечиваются адаптером Realtek RTL8852BE.

Набор разъёмов включает два сетевых порта 2,5 Гбит/с, HDMI 2.1, два USB-A со скоростью до 5 Гбит/с, один USB-C. Ещё один порт USB-A на 5 Гбит/с расположен на передней панели.