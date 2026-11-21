За три дня до официальной премьеры

7-дюймовый экран, 66 Вт и корпус толщиной всего 6,58 мм. Раскрыты новые подробности о тонком флагмане Huawei Mate 90 Air ⁠ 1

Huawei опубликовала новый тизер смартфона Mate 90 Air и сообщила, что новинку представят утром 24 ноября. Одновременно инсайдер Panda Is Bald раскрыл технические подробности.

По данным информатора, в смартфоне будет использоваться однокристальная система Kirin 9020, а толщина корпуса составит 6,58 мм. Версии с 16 ГБ оперативной памяти не будет. Mate 90 Air будет доступен в трёх цветах: розовое золото, серебристый и чёрный. Конфигураций памяти будет две: 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Предзаказы с полной оплатой начнут принимать 24 ноября после премьеры.

Согласно предыдущим утечкам от инсайдера Digital Chat Station, Mate 90 Air получит 7-дюймовый экран с загнутыми на четыре стороны краями, боковой сканер отпечатков пальцев и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Ранее Panda is Bald первым указал на дату анонса Mate 50, а также сообщил точные цвета Xiaomi 13 и Xiaomi 14.