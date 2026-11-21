«Это и есть будущее». Пользователь Neuralink играет в GTA VI силой мысли ⁠ 2

Neuralink показала видео, на котором пациент с установленным нейроимплантом играет в GTA VI, управляя персонажем исключительно силой мысли. «Это и есть будущее», — говорит главный герой видео.

Он демонстрирует возможности интерфейса мозг-компьютер (BCI), который преобразует нейронные сигналы в команды для управления игрой. На записи можно увидеть, как он водит автомобиль, управляет лодкой и пилотирует самолёт.

Особенно впечатляет точность управления в динамичных эпизодах. Игрок уверенно справляется с перестрелками, быстро реагирует на происходящее на экране и выполняет действия, требующие хорошей координации. Видео наглядно демонстрирует, насколько далеко продвинулись технологии Neuralink в передаче команд непосредственно от мозга к компьютеру.

Разработка компании Илона Маска предназначена прежде всего для помощи людям с тяжёлыми нарушениями подвижности. Нейроимплант позволяет взаимодействовать с цифровыми устройствами без использования рук, открывая возможности для управления компьютерами, приложениями и видеоиграми.