1700 долларов за гибрид ноутбука и консоли на игровом процессоре Intel Arc G3 Extreme. GPD запустит Win Mini Ultra на Indiegogo ⁠ 1

Компания GPD поделилась ценой своего гибридного ноутбука-консоли Win Mini Ultra на основе процессора Intel Arc G3 Extreme. Как минимум в рамках кампании на Indiegogo приставку можно будет купить за не самые большие по современным меркам деньги.

Базовая версия обойдёт в 1700 долларов. Это не самое доступное решение на этой платформе из существующих, но при этом тут более сложная конструкции. К тому же даже в базе 32 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 1 ТБ.

Также можно будет получить консоль вместе с док-станцией GPD G2, заплатив 2150 долларов. ⁠Напомним, это док-станция для создания внешней видеокарты. Она предлагает встроенный блок питания мощностью 800 Вт и отдельно стоит 385 долларов.

Win Mini Ultra получила восьмидюймовый экран IPS разрешением 1200р с частотой 120 Гц и поддержкой VRR, процессор Arc G3 Extreme и батарею ёмкостью 56 Втч.