И для смартфона, и для ноутбука

Линь Линь, представитель подразделения Smart Life Business Department компании Honor China, показал в соцсети Weibo новую походную зарядку с нитридом галлия — GaN Max 120W. Новинка поступит в продажу 23 ноября вместе со смартфонами серии Honor 700.

Зарядное устройство оснащено двумя портами USB-C и складной вилкой с выдвижным механизмом. В комплект входит метровый кабель USB-C. При подключении одного устройства адаптер обеспечивает мощность до 120 Вт, а при одновременном использовании обоих портов распределяет её в зависимости от протокола: до 100 Вт на одном порту и 20 Вт на другом. Вес адаптера составляет около 103,9 г.

Производитель заявляет о поддержке быстрой зарядки Apple AVS мощностью до 60 Вт, а также зарядки ноутбуков мощностью до 65 Вт. Адаптер совместим с протоколами SCP, UFCS, PPS и USB Power Delivery.

Honor готовит не только новую зарядку, но и свой первый 3D-принтер.