Ничего и близко не подбиралось к этому результату

Студия Rockstar Games объявила о том, что розничные продажи игры Grand Theft Auto VI (GTA VI) в первый день составили 3,79 млрд долларов.

Это намного больше, чем насчитали Sensor Tower. Кроме того, это абсолютный рекорд не только в игровой, но и вообще во всей индустрии развлечений за всё время её существования. Продажи за это время составили 32,5 млн копий, то есть GTA VI всего за сутки продалась таким тиражом, что сразу заняла 30 место в списке самых продаваемых игр всех времён.

Результаты GTA V за тот же период в количественном выражении были превзойдены почти втрое, а вот в денежном выражении новый результат выше уже в четыре раза.