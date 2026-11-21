Не самая мощная платформа, но зато 7200 мА·ч, 90 Вт, перископная камера и защита IP69. Vivo S60t вышел в продажу ⁠ 3

Vivo запустила продажи в Китае смартфона S60t. Версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти оценили в 3600 юаней ($510), но на старте её предлагают за 3200 юаней (примерно $450). Цена версии 12/512 ГБ — 4000 юаней (около $565).

Смартфон оснащён плоским 6,59-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2750 × 1260 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Толщина корпуса составляет 7,92 мм, вес — 199 г. Вариантов цвета три: бело-голубой, мятный и темно-серый. Аппаратная платформа — Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4.

Основная камера представлена тремя модулями. В главном используется 50-мегапиксельный сенсор, в перископном с 3-кратным оптическим зумом — тоже 50-мегапиксельный (IMX882), а в модуле со сверхширокоугольным объективом — 8-мегапиксельный датчик. Разрешение фронтальной камеры — 50 Мп.

Vivo S60t получил аккумулятор ёмкостью 7200 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 90 Вт. Беспроводная зарядка не предусмотрена. Среди особенностей смартфона — защита от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, стереодинамики, NFC, инфракрасный порт и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.