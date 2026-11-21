Росатом завершил настройку оборудования Опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) в Железногорске Красноярского края. Комплекс готовится к началу опытно-промышленной переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), которую планируют запустить в ближайшее время. О готовности объекта сообщили представители госкорпорации после визита делегации с участием депутатов Госдумы, учёных РАН, представителей ФМБА и экологических организаций.

ОДЦ должен стать частью системы замкнутого ядерного топливного цикла. Её задача — извлекать из отработавшего топлива ценные материалы и возвращать их в производство нового топлива для реакторов IV поколения. Параллельно в окрестностях Железногорска строят подземную исследовательскую лабораторию, запуск которой намечен на 2031 год. Там будут изучать возможности безопасной изоляции радиоактивных отходов, которые нельзя использовать повторно.

В Росатоме рассчитывают, что развитие технологий переработки позволит существенно сократить количество высокоактивных отходов. По словам заместителя гендиректора госкорпорации Андрея Никипелова, при сохранении текущих темпов создания необходимой инфраструктуры к 2050 году образование таких отходов от эксплуатации АЭС может сократиться в 100 раз.

Переработанное топливо планируется использовать в реакторах на быстрых нейтронах. В частности, регенерированный плутоний может возвращаться в топливный цикл в составе МОКС-топлива.

Россия развивает несколько проектов атомной энергетики IV поколения. На Белоярской АЭС начались предпроектные работы по созданию энергоблока с реактором БН-1200М. А в Томской области в рамках проекта «Прорыв» строят комплекс с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционным замкнутым ядерным топливным циклом. По заявлению Росатома, это первый в мире проект такого рода, объединяющий реакторную установку и переработку топлива на одной площадке.