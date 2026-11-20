Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки приложения для управления задачами To Do. Сервис закроют 30 июня 2027 года. Решение затронет как корпоративных, так и частных пользователей, которым придется искать альтернативу или переходить на другие инструменты компании.

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Microsoft To Do запустили после покупки Wunderlist в 2015 году. Тогда сделка оценивалась примерно в $200 млн. Несмотря на смену названия, приложение сохранило основные возможности предшественника и стало популярным инструментом для составления списков дел и планирования задач на разных устройствах.

Теперь Microsoft намерена объединить инструменты для управления задачами и проектами вокруг Planner. После закрытия To Do корпоративным клиентам предложат использовать именно это приложение. При этом автоматически переносить сохраненные задачи компания не планирует. Владельцам личных учетных записей Microsoft придется самостоятельно выбрать другой сервис.

Решение объясняют стремлением объединить разрозненные инструменты для работы с задачами и проектами. Сейчас для этих целей в экосистеме Microsoft существует несколько приложений с пересекающимися возможностями. Перенос управления задачами в Planner также вписывается в стратегию компании по интеграции ИИ-помощника Copilot в рабочие сервисы.