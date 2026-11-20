Компания утверждает, что найденные фрагменты не удалось связать с ее ракетой, а независимые анализы не выявили токсической опасности материалов.

SpaceX опубликовала официальное заявление о ситуации после 15-го испытательного полёта Starship.

Во время возвращения ускоритель Super Heavy штатно выполнил безопасное прерывание процедуры захвата и завершил полёт приводнением в океане у побережья Starbase. Сразу после этого спасательные команды компании прибыли на место, чтобы обезопасить район, а специалисты по охране окружающей среды занялись контролем возможного появления обломков на берегу. Аналогичные работы проводились на пляже Бока-Чика в Техасе.

После сообщений о возможном обнаружении фрагментов на территории Мексики SpaceX направила специалистов для установления их происхождения и организации необходимой уборки. Компания поддерживает связь с мексиканским правительством и готова предоставить дополнительную помощь по запросу властей. По данным местных партнёров, обследовавших побережье, найдено очень мало обломков, причём ни один из обнаруженных фрагментов пока нельзя связать с деятельностью SpaceX.

Компания также назвала публикации в социальных сетях о масштабном распространении обломков и экологическом ущербе сфабрикованными или намеренно вводящими в заблуждение. По утверждению SpaceX, независимые исследования материалов Starship и ускорителя Super Heavy, включая анализы токсичности, не выявили химической, биологической или токсикологической опасности.

В компании подчеркнули, что Starship изначально разрабатывается как полностью многоразовая система: в будущих миссиях все элементы ракеты планируется возвращать на стартовую площадку для повторного использования. SpaceX заявляет, что первой в мире продемонстрировала практическую возможность такого подхода.