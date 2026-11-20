Новинка рассчитана на рабочие станции с несколькими GPU и локальные ИИ-системы.

3200 Вт, шесть разъемов 12V-2×6 и КПД до 92%. Представлен мощнейший блок питания Seasonic для шести видеокарт

Компания Seasonic подтвердила скорый выход в розничную продажу блока питания Prime Enterprise PX-3200 мощностью 3200 Вт.

Устройство оснащено сразу шестью разъемами 12V-2×6 для подключения видеокарт и ориентировано прежде всего на рабочие станции с несколькими GPU, а также вычислительные системы для искусственного интеллекта. В этой же серии предусмотрены версии мощностью 3000 и 2800 Вт.

Каждый разъем 12V-2×6 способен передавать до 600 Вт, поэтому суммарная теоретическая мощность шести интерфейсов достигает 3600 Вт. Однако общая номинальная мощность PX-3200 ограничена 3200 Вт, которые необходимо распределять между видеокартами, процессором и остальными компонентами системы. Блок питания соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, а также получил сертификаты 80 PLUS Platinum и Cybenetics Platinum. Заявленный КПД достигает 92%.

За охлаждение отвечает 120-мм вентилятор Delta с шарикоподшипниками. Seasonic также предусмотрела технологию Enhanced Dynamic Power Protection (EDPP) для защиты при резких изменениях энергопотребления и перепадах нагрузки.

Кроме того, производитель провел дополнительную проверку устройства с учетом требований серверных систем. Цена и точная дата начала продаж пока не раскрыты.