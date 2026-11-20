Огромный багажник, дополнительная камера и Starlink на крыше. Tesla уже доработала комплектацию Cybercab

В крышке багажника новой версии Tesla Cybercab V1.5 обнаружилась камера. Предполагается, что она позволит автомобилю проверять, оставили ли пассажиры внутри чемоданы, пакеты с покупками или другие вещи.

Cybercab — двухместный электрический автомобиль без руля, педалей и боковых зеркал, рассчитанный на полностью автономное управление. Он оснащён системой камер и сенсоров, центральным сенсорным экраном диагональю 21 дюйм и багажником объёмом около 570 л, в котором, по данным Tesla, помещаются два больших чемодана и две ручные клади. Компания развивает модель как основу собственного сервиса роботакси.

Появление версии V1.5 совпало с расширением географии беспилотных перевозок: 19 ноября Tesla запустила поездки на Cybercab в Далласе, который стал вторым городом после Остина, где пассажиры могут воспользоваться именно этой моделью.

Помимо камеры багажника, у новых машин обнаружили встроенное оборудование Starlink на крыше. Таким образом, Tesla продолжает дорабатывать роботакси уже в ходе его коммерческой эксплуатации.

Ранее Tesla объявила о скором начале продаж беспилотного электромобиля Cybercab для частных покупателей. Компания уже рассылает приглашения отдельным клиентам, которым предлагается оформить заказ на новинку.