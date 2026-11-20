Нововведение распространяется на все тарифы и основные платформы

Больше никаких 10 минут: OpenAI отменила лимит на диктовку в ChatGPT ⁠ 1

OpenAI представила функцию Live Dictation для ChatGPT, которая преобразует речь в текст непосредственно во время произнесения. Ранее пользователям приходилось ждать окончания записи, прежде чем получить расшифровку. Теперь текст появляется в поле ввода практически в реальном времени.

Источник изображения: OpenAI/TheVerge

Во время диктовки можно нажать на значок звуковой волны и увидеть, как формируется текст сообщения. После завершения записи его разрешается отредактировать перед отправкой.

Одновременно OpenAI отменила прежнее ограничение в 10 минут на продолжительность голосовой записи. В компании также заявили, что распознавание речи стало стабильнее и точнее.

Live Dictation постепенно становится доступна пользователям всех тарифов ChatGPT по всему миру. Функция работает в веб-версии, настольном приложении, а также на устройствах с iOS и Android.

Обновление дополняет развитие голосовых возможностей чат-бота. Ранее OpenAI представила режим записи для расшифровки голосовых заметок и встреч, однако он пока доступен в бета-версии для платных тарифов и рабочих пространств.