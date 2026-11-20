Выездная служба компании работает в 12 странах и получила оценку 4,98 из 5 звёзд.

Смартфоны Galaxy теперь чинят прямо у клиентов. Samsung запустила в Европе мобильные сервисные центры ⁠ 1

Компания Samsung сообщила, что её мобильные сервисные центры выполнили более 50 000 ремонтов смартфонов Galaxy в Европе.

Сервис запустили в июле 2025 года: вместо посещения обычного сервисного центра клиент может вызвать оборудованный ремонтный фургон к дому, офису или другому удобному месту. Внутри работают сертифицированные специалисты, использующие оригинальные запчасти Samsung. Большинство неисправностей устраняют непосредственно на месте, хотя в некоторых странах фургоны используются только для доставки устройств в мастерскую и обратно.

Сейчас услуга доступна в 12 европейских странах: Италии, Великобритании, Франции, Нидерландах, Швеции, Дании, Польше, Хорватии, Венгрии, Румынии, Германии и Испании. В восьми странах работает по одному специализированному автомобилю, ещё в одной — два, а на рынках с наиболее высоким спросом задействованы более крупные автопарки.

По данным компании, клиенты высоко оценивают новый формат обслуживания. На основании 1640 отзывов, оставленных с июля 2025 года до середины октября 2026-го, средний рейтинг мобильного сервиса составил 4,98 из 5 звёзд.

Директор по маркетингу Samsung Electronics Europe Бенджамин Браун отметил, что преодоление отметки в 50 000 ремонтов подтверждает востребованность удобного и доступного обслуживания техники среди европейских пользователей.