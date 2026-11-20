Владельцы Bao 5 сообщают о повреждениях полуосей и задней подвески при езде по бездорожью.

В китайских социальных сетях появились сообщения о проблемах с надёжностью Denza B5 (в Китае — Fang Cheng Bao Bao 5).

Некоторые владельцы утверждают, что у автомобилей ломались полуоси во время поездок по бездорожью и песку, а также публикуют видео с повреждённой задней подвеской.

Источник изображения: carnewschina // BYD

В частности, в Douyin появились кадры внедорожников Bao 5 с заметно наклонёнными задними колёсами. Публикации датированы 24 сентября 2024 года и 6 ноября 2026 года. При этом не уточняются обстоятельства возникновения повреждений, столкновения или результаты технической экспертизы. Некоторые владельцы заявляют, что дилеры отказывались принимать гарантийные обращения после поломки полуосей во время движения по бездорожью.

Douyin Источник изображения: carnewschina

В модели B5 используется независимая двухрычажная подвеска на обоих концах. Toyota Land Cruiser 70 Series, для сравнения, использует неразрезные мосты. Два электродвигателя развивают мощность 400 кВт (536 л.с.) и крутящий момент 760 Нм, получая энергию от литий-железо-фосфатной батареи Blade емкостью 31,8 кВт⋅ч. В австралийских спецификациях снаряженная масса составляет от 2897 кг до 3007 кг в зависимости от комплектации.

При этом в Великобритании BYD продемонстрировала возможности Denza B5, который смог буксировать пассажирский самолёт Boeing 747.