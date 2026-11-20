Авторы публичных каналов в Max получили возможность делиться публикациями в историях. При репосте в истории появляется стикер с превью записи. Подписчики могут нажать на него, чтобы перейти к исходному посту.

Новая возможность пока доступна владельцам Android. Чтобы опубликовать запись в истории, нужно открыть пост в публичном канале, нажать «Поделиться» и выбрать пункт «Репост в историю». При необходимости пользователь может изменить оформление публикации перед размещением.

Ранее в Max появились и другие инструменты для авторов каналов. В их числе — создание опросов, проведение прямых трансляций, отложенная публикация записей и выбор профиля, от имени которого можно отвечать на комментарии.

По данным платформы, общее число публичных и приватных каналов в Max превысило 18 млн, а количество подписок на них достигло 646 млн. В октябре 2026 года аудитория самого мессенджера, по заявлению компании, превысила 140 млн пользователей.