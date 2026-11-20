Компания Xiaomi представила умный дверной замок Smart Door Lock 5 Face Recognition Edition , разработанный совместно с Loock.

Устройство оснащено системой 3D-распознавания лиц с искусственным интеллектом: дверь открывается примерно за секунду, а технология определения объёмного изображения защищает от попыток обмана с помощью фотографий и видеозаписей. Распознавание работает даже в темноте, при этом заявленная частота ложных срабатываний составляет менее 0,0001%.

Ещё один способ разблокировки — сканирование вен ладони с помощью ближнего инфракрасного излучения. Система считывает индивидуальный рисунок сосудов на расстоянии 12–20 см и распознаёт пользователя менее чем за секунду. Такой вариант должен быть удобен детям и пожилым людям, а также в ситуациях, когда пальцы мокрые или грязные. Замок получил камеру с разрешением 3 Мп, углом обзора 160° и поддержкой записи видео. Радар 24 ГГц обнаруживает посетителей, а встроенный экран диагональю 3,97 дюйма позволяет видеть происходящее у двери. Предусмотрены видеозвонки, общение через WeChat и дистанционное открытие после подтверждения личности гостя.

Устройство оснащено полностью автоматическим механизмом блокировки с пониженным уровнем шума и цилиндром замка класса C. Четыре датчика контролируют состояние двери и предупреждают о попытках взлома, незакрытой двери и других нештатных ситуациях. Питание обеспечивают аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч, которого хватает примерно на четыре месяца, и четыре батарейки AA с автономностью до шести месяцев. При разрядке аккумулятора система автоматически переключается на резервные элементы питания.