Российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320: «Аэрофлот» хочет довести парк самолётов МС-21 до 200, но с заказом ещё 92 единиц не торопится ⁠ 6

«Аэрофлот» находится на предварительном этапе подготовки контракта на поставку ещё 92 российских самолётов МС-21. Об этом сообщил журналистам глава компании Сергей Александровский на форуме «Транспорт России», пишет ТАСС. По словам Александровского, спешить с оформлением соглашения пока нет необходимости: поставки по уже заключённым контрактам должны завершиться к 2032 году.

Александровский отметил, что при распределении новых отечественных самолётов приоритет будет отдаваться авиакомпаниям «Аэрофлот» и «Россия». Для перевозчика важно обеспечить предсказуемость поставок на несколько лет вперёд и согласовать планы обновления флота с реальными возможностями российской авиапромышленности. Переговоры ведутся при участии Объединённой авиастроительной корпорации, «Ростеха» и других участников проекта.

На данный момент группа «Аэрофлот» уже заключила контракты на поставку 108 МС-21. Первый предусматривает получение 18 самолётов в 2027–2028 годах. Ещё 90 лайнеров должны поступить в период с 2029 по 2032 год — эта партия предусмотрена соглашением, заключённым в 2026 году.

Ранее Александровский заявлял о готовности компании увеличить закупки отечественной авиатехники и начать подготовку к третьему контракту на 92 МС-21. Если соглашение будет подписано, общее количество таких самолётов в парке группы достигнет 200 единиц.

МС-21 — российский среднемагистральный пассажирский самолёт, рассчитанный максимум на 211 пассажиров. Он должен стать заменой для устаревающих Airbus A320 и Boeing 737 российских авиакомпаний.