BepiColombo, совместный проект Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), отправился к Меркурию в октябре 2018 года. После более восьми лет и примерно 10 млрд км пути аппарат должен выйти на орбиту планеты 21 ноября.

Это будет только вторая миссия в истории, которой удалось достичь орбиты Меркурия, и первая, которая доставит туда сразу две научные станции. Пока они соединены в единый комплекс: европейскую Mercury Planetary Orbiter (MPO) и японскую Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio).

Выход на орбиту — ещё не начало полноценной научной работы. 9–10 декабря аппараты разделятся и перейдут на собственные полярные орбиты. MPO займётся картографированием поверхности и изучением внутреннего строения Меркурия, в том числе его необычно крупного ядра. Mio будет исследовать магнитное поле планеты и её крайне разреженную газовую оболочку — экзосферу. Научная программа обеих станций должна начаться в апреле 2027 года. Учёные рассчитывают выяснить, почему Меркурий настолько плотный для своего размера, как устроено его ядро и каким образом планета сформировалась так близко к Солнцу.

Источник изображения: ESA

Тем временем один из приборов европейской станции уже получил первые изображения космического источника рентгеновского излучения. Спектрометр MIXS (Mercury Imaging X-ray Spectrometer), разработанный при ведущей роли Университета Лестера, в сентябре наблюдал Крабовидную туманность — один из наиболее изученных источников рентгеновского излучения на небе, расположенный примерно в 6500 световых годах от Земли. Наблюдения продолжались 39 часов и включали 55 перемещений аппарата. По распределению изображения на детекторе специалисты оценили угловое разрешение прибора: оно оказалось лучше, чем при последней лабораторной проверке в 2015 году.

Источник изображения: ESA/JAXA

MIXS предназначен для изучения химического состава поверхности Меркурия: он будет регистрировать рентгеновское излучение, возникающее, когда солнечные рентгеновские лучи возбуждают атомы в породах планеты. Проверка показала, что за время полёта детектор не получил радиационных повреждений, а нежелательной засветки, которая могла бы испортить наблюдения, не обнаружено. Команда ещё продолжает калибровку и планирует оптимизировать работу прибора перед началом научной программы. Впереди у BepiColombo — несколько лет совместных исследований поверхности, недр и магнитосферы Меркурия.