Google закручивает гайки: установка APK от непроверенных разработчиков усложнится по всему миру уже с января 2027 года

Google начнёт глобальное внедрение обязательной проверки разработчиков Android в январе 2027 года. Компания потребует от создателей приложений подтвердить личность и зарегистрировать свои программы, даже если они распространяются не через Google Play, а устанавливаются из сторонних источников.

Новую систему Google анонсировала ещё в 2025 году. С 30 сентября 2026 года она действует в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. Теперь компания готовится распространить правила на остальные страны. Глобальный запуск начнётся одновременно с семью магазинами приложений: Google Play, Galaxy Store, а также площадками Honor, Oppo, Xiaomi, Tecno и Vivo. В течение последующих месяцев проверка охватит все страны и источники установки приложений на сертифицированных Android-устройствах.

По данным Google, с марта, когда регистрация стала доступна всем разработчикам, в системе уже зарегистрировали миллионы приложений. На них приходится более 99% всех установок Android-программ в мире.

Устанавливать приложения от непроверенных разработчиков по-прежнему будет можно, однако Google вводит для этого специальную процедуру. Пользователю потребуется открыть в настройках разработчика пункт «Приложения от непроверенных разработчиков», подтвердить свою личность и заявить, что он действует добровольно. Затем нужно перезагрузить смартфон и подождать 24 часа. После этого можно будет вернуться к настройкам и разрешить установку таких приложений на семь дней или бессрочно.

Новые требования распространяются на устройства с Android 7.0 и более поздними версиями. Для студентов и энтузиастов Google также предусмотрела аккаунты с ограниченным распространением: они не требуют оплаты и предоставления документов, но позволяют делиться приложениями максимум с 50 устройствами вместо прежних 20.