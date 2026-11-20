Продажи Geely в России выросли за месяц на 17%, но за год упали на 44,5%

На фоне прекращения поставок в Россию Geely Monjaro и Atlas продажи марки упали на 44,5%

В октябре 2026 года в России зарегистрировали 7892 новых автомобиля Geely. Это на 17,3% больше сентябрьского результата, когда на учёт поставили 6729 машин. Однако по сравнению с октябрём прошлого года показатели марки просели на 44,5%: тогда было зарегистрировано 14 223 автомобиля.

Самой популярной моделью Geely остаётся Monjaro — в октябре зарегистрировали 1947 таких машин. На его долю пришлось 24,7% всех регистраций марки. Второе место занял Galaxy EX5 с результатом 1858 автомобилей, третье — Cityray, который выбрали 1782 покупателя. На эти три модели пришлось почти 71% продаж Geely.

Рыночная доля марки за месяц увеличилась с 5,47% до 5,93%. Однако год назад Geely занимала 8,58% российского рынка.

Другие бренды, связанные с Geely, не смогли компенсировать это падение. Например, доля Belgee за год снизилась с 6,50% до 4,77%, а Knewstar практически растеряла прежние 0,35%.

Ранее сообщалось, что в Россию прекратили поставлять Geely Monjaro, Atlas и Preface. Обозначенные в статистике Monjaro — из числа тех, что еще остаются на складах дилеров.