Honda представила новый крупный кроссовер Avancier, который станет флагманской моделью марки на рынках Японии, Юго-Восточной Азии и Австралии. Семиместная новинка в линейке Honda располагается выше модели CR-V и построена на новой гибридной платформе Honda. В дальнейшем её также получит CR-V следующего поколения.

Дизайн Avancier отличается от нынешних моделей Honda — он выполнен в духе концепции Grand-Journey: спереди — новая эмблема марки в форме стилизованной буквы H, а привычная радиаторная решётка уступила место двум компактным воздухозаборникам. Фары разделены на два уровня, с узкими дневными ходовыми огнями под кромкой капота. Сзади — вертикальные фонари, объединённые светодиодной полосой во всю ширину кузова, а задний стеклоочиститель спрятан под спойлером.

Новая платформа рассчитана на автомобили классов C и D — кроссоверы и седаны. При её разработке Honda увеличила долю высокопрочной стали примерно на 40%, одновременно снизив массу конструкции по сравнению с предшествующей архитектурой. Инженеры также переработали жёсткость отдельных участков кузова. В оснащение входит система Motion Management System, впервые для Honda применена электрическая система полного привода DualPower eAWD: отдельные электромоторы приводят переднюю и заднюю оси.

Avancier станет первой моделью с новой гибридной силовой установкой Honda среднего класса. В её основе — двухлитровый четырёхцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с переработанной системой впуска. Изменённая форма впускного канала повышает скорость воздушного потока, а конструкция поршней способствует более быстрому сгоранию топливной смеси. Двигатель также стал легче: в частности, новый коленвал весит на 500 г меньше прежнего.

Электромоторы тоже стали легче. В тяговых двигателях используются магниты без тяжёлых редкоземельных материалов. Система получила функцию S+ Shift, ранее применявшуюся в моделях Prelude и Civic e:HEV RS. Honda пока не раскрыла суммарную мощность гибридной установки и расход топлива. Известно лишь, что установленный сзади электромотор имеет мощность 50 кВт.

В салоне — новая передняя панель с крупным экраном медиасистемы, цифровая панель приборов, руль с усеченным ободом, селектор трансмиссии на рулевой колонке. Между передними сиденьями расположен массивный центральный тоннель.

В стандартное оснащение входит аудиосистема Bose с 12 динамиками и поддержкой Dolby Atmos, камера Remote In-Cabin View для наблюдения за салоном, панорамная стеклянная крыша и система голосового управления. Кроссовер также поддерживает обновление программного обеспечения «по воздуху».