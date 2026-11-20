Компания впервые публично объявила об использовании технологии Intel EMIB для своих чипов. Соглашение также закрепляет многолетние поставки серверных процессоров Xeon

Microsoft публично объявила о выборе технологии корпусирования Intel для собственных процессоров, предназначенных для облачной платформы Azure. Компания станет первым раскрытым заказчиком Intel Foundry, который применит метод EMIB — технологию соединения нескольких полупроводниковых кристаллов внутри одного корпуса.

EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge) позволяет объединять отдельные кристаллы в одном корпусе с помощью компактных кремниевых соединительных мостиков. Такой подход используют при создании сложных процессоров и микросхем, состоящих из нескольких функциональных частей. В случае Microsoft речь идёт о собственных процессорах для Azure: Intel предоставит производственные и упаковочные технологии, а Microsoft — разработки в области архитектуры облачных систем.

Соглашение также предусматривает многолетние поставки серверных процессоров Intel Xeon, в том числе будущих моделей Diamond Rapids. Компании намерены совместно развивать использование технологии CXL (Compute Express Link), которая позволяет эффективнее подключать и распределять память между компонентами серверных систем. Кроме того, сотрудничество охватит ускорение обработки данных с помощью Intel QuickAssist Technology и защиту конфиденциальных вычислений на базе Intel Trust Domain Extensions.

Microsoft уже приводит примеры результатов внедрения этих технологий в Azure. Виртуальные машины M-series v4 с памятью CXL и режимом Intel Flat Memory Mode на процессорах Xeon 6 обеспечивают до 2,3 раза более высокую производительность и гибкость работы с памятью в ресурсоёмких задачах. Виртуальные машины с Intel QuickAssist ускоряют резервное копирование баз данных SQL до 2,5 раза. Технология Intel TDX, в свою очередь, позволяет шифровать содержимое памяти виртуальных машин и состояние регистров процессора при их переносе между физическими серверами.

Финансовые условия соглашения и объёмы будущих поставок компании не раскрыли. Компании рассчитывают развивать это сотрудничество по мере роста нагрузки на облачную инфраструктуру и системы искусственного интеллекта.