Microsoft доверила Intel упаковку собственных процессоров для Azure
Компания впервые публично объявила об использовании технологии Intel EMIB для своих чипов. Соглашение также закрепляет многолетние поставки серверных процессоров Xeon
Microsoft публично объявила о выборе технологии корпусирования Intel для собственных процессоров, предназначенных для облачной платформы Azure. Компания станет первым раскрытым заказчиком Intel Foundry, который применит метод EMIB — технологию соединения нескольких полупроводниковых кристаллов внутри одного корпуса.
EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge) позволяет объединять отдельные кристаллы в одном корпусе с помощью компактных кремниевых соединительных мостиков. Такой подход используют при создании сложных процессоров и микросхем, состоящих из нескольких функциональных частей. В случае Microsoft речь идёт о собственных процессорах для Azure: Intel предоставит производственные и упаковочные технологии, а Microsoft — разработки в области архитектуры облачных систем.
Соглашение также предусматривает многолетние поставки серверных процессоров Intel Xeon, в том числе будущих моделей Diamond Rapids. Компании намерены совместно развивать использование технологии CXL (Compute Express Link), которая позволяет эффективнее подключать и распределять память между компонентами серверных систем. Кроме того, сотрудничество охватит ускорение обработки данных с помощью Intel QuickAssist Technology и защиту конфиденциальных вычислений на базе Intel Trust Domain Extensions.
Microsoft уже приводит примеры результатов внедрения этих технологий в Azure. Виртуальные машины M-series v4 с памятью CXL и режимом Intel Flat Memory Mode на процессорах Xeon 6 обеспечивают до 2,3 раза более высокую производительность и гибкость работы с памятью в ресурсоёмких задачах. Виртуальные машины с Intel QuickAssist ускоряют резервное копирование баз данных SQL до 2,5 раза. Технология Intel TDX, в свою очередь, позволяет шифровать содержимое памяти виртуальных машин и состояние регистров процессора при их переносе между физическими серверами.
Финансовые условия соглашения и объёмы будущих поставок компании не раскрыли. Компании рассчитывают развивать это сотрудничество по мере роста нагрузки на облачную инфраструктуру и системы искусственного интеллекта.