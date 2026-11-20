Математик Левент Альпёге (Levent Alpöge), работающий в Anthropic, заявил, что вместе с ИИ-моделью Claude доказал гипотезу Римана, сформулированную в 1859 году. Она описывает фундаментальную закономерность распределения простых чисел и считается одной из самых значимых нерешённых задач математики. Гипотеза входит в число семи задач тысячелетия, за решение каждой из которых Математический институт Клэя назначил премию в $1 млн. Альпёге утверждает, что предложенный метод позволяет доказать и обобщённую гипотезу Римана, относящуюся к более широкому классу математических функций.

В четырёхстраничном документе математик описал ход работы и особо отметил вклад Claude: по его словам, на заключительном этапе модель значительно опередила его и предложила использовать цепочку тета-подъёмов длиной порядка квадратного корня из X. Этот математический приём стал одним из центральных элементов аргумента. Альпёге также приводит хронологию разработки: ключевые этапы пришлись на октябрь и ноябрь 2026 года, а к обобщённой гипотезе Римана работа, согласно этой хронологии, пришла 16 ноября.

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Необычен и способ публикации результата. Вместо научной статьи Альпёге выложил архивы с формализацией доказательства на языке Lean — системе, которая позволяет проверять математические рассуждения. Архив разбит на 14 частей, его общий размер составляет 239 МБ, а исходный код включает почти 175 тысяч файлов. Автор объясняет, что аргумент пока слишком длинный и сложный для полноценного изложения: по его словам, объём промежуточных материалов превысил 250 тысяч страниц. Читаемую версию доказательства он намерен подготовить позднее.

Однако заявление пока нельзя считать признанным математическим результатом. Независимая проверка должна подтвердить не только то, что код успешно собирается в Lean, но и то, что формализованная теорема действительно соответствует исходной гипотезе Римана и не опирается на недоказанные предположения. На момент публикации первые независимые проверки подтвердили соответствие загруженного архива оригинальным файлам и корректность компиляции формулировок основных утверждений, но полная проверка доказательства ещё выполнялась.

Гипотеза Римана остаётся официально нерешённой задачей тысячелетия. Даже если доказательство Альпёге выдержит математическую проверку, для рассмотрения вопроса о премии Клэя оно должно пройти публикацию в научном издании и не менее двух лет независимого изучения, после чего получить широкое признание математического сообщества. Пока же речь идёт об исключительном по масштабу заявлении о возможностях ИИ в математике, а не о закрытии одной из самых известных задач науки.