Apple очень быстро удалила из App Store программу Andarium, которая позволяла запускать Android-приложения на iPhone

Apple убрала из App Store приложение Andarium, которое позволяло запускать Android непосредственно на iPhone и iPad. Эмулятор появился в магазине совсем недавно, но долго там не продержался. Теперь разработчик предлагает скачать проект через GitHub и установить его самостоятельно, минуя официальный магазин Apple.

Andarium использовал среду на базе LineageOS с Android 17. Пользователи могли устанавливать APK-файлы через стандартное приложение «Файлы», выделять виртуальной машине определённое количество процессорных ресурсов и оперативной памяти, создавать снимки её состояния и управлять системой с помощью сенсорного экрана или внешних устройств ввода. В отличие от облачных решений, Android работает непосредственно на устройстве, без передачи вычислений на удалённый сервер.

В основе проекта лежит ядро Linux, скомпилированное для процессоров Apple с архитектурой Arm. Оно используется вместе с механизмами эмуляции приложений и слоем преобразования графики. Отдельно разработчик распространяет этот компонент под названием Kernarium.

По словам создателя Andarium, Apple сослалась на пункты 2.5.2 и 1.1 правил App Store. Претензии касались в том числе самой возможности воспроизводить Android на устройствах с iOS. Перед удалением приложения разработчик получил официальное предупреждение от компании.

Впрочем, даже до удаления Andarium работал не идеально. Независимые испытания выявили периодические подтормаживания и нехватку оперативной памяти. Для запуска требовалась как минимум SoC Apple A14, а при переходе приложения в фоновый режим виртуальная машина приостанавливалась.

Теперь исходный код и версии Andarium для самостоятельной установки доступны на GitHub. Таким образом, запуск Android на iPhone технически по-прежнему возможен, но сделать это сложнее.