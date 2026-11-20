Китай развивает свой аналог Starlink — запущены ещё 30 спутников. В будущем на их базе развернут сети 6G ⁠ 1

20 ноября в 14:59 по московскому времени Китай успешно запустил 30 спутников на низкую околоземную орбиту. Для этого использовали ракету-носитель «Чанчжэн-8А», стартовавшую с коммерческого космодрома на острове Хайнань. Все аппараты вышли на заданные орбиты.

Это уже второй подобный запуск за ноябрь. 9 ноября ракета «Чанчжэн-12» доставила на орбиту ещё 29 спутников, предназначенных для национальной системы спутникового интернета. Таким образом, менее чем за две недели Китай пополнил свою группировку 59 аппаратами.

Спутниковая сеть входит в состав созвездия GW компании China SatNet. Это первый крупный национальный проект Китая по созданию спутникового интернета, который также рассматривается как основа для интегрированной космической и наземной сети связи 6G. Всего группировка должна включать 12 992 спутника: 6080 аппаратов подсистемы GW-A59 на орбитах ниже 500 км и 6912 спутников GW-A2 на высоте около 1145 км.

Согласно планам, к концу 2029 года Китай намерен вывести на орбиту около 1300 спутников, а полностью развернуть созвездие — к 2035 году. В октябре 2026 года система уже прошла испытания в полярных регионах: во время китайской арктической экспедиции удалось провести видеозвонок между точками в Северном и Южном полушариях. Максимальная скорость передачи данных при испытаниях составила около 30 Мбит/с.

Для нынешнего запуска использовали ракету «Чанчжэн-8А», разработанную Китайской академией космических технологий. Её высота превышает 50 метров, стартовая масса составляет около 371 тонны, а тяга — примерно 480 тонн. Ракета рассчитана на массовое и оперативное выведение спутников: её грузоподъёмность на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км достигает 7 тонн.