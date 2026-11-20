Intel сообщила о заметном прогрессе в освоении собственного техпроцесса 18A. По словам генерального директора компании Лип-Бу Тана, выход годных кристаллов достиг 70%. Одновременно Intel заключила большое и долгосрочное соглашение с Microsoft.

Тан рассказал о достигнутых показателях на конференции TomorrowX. По его словам, когда он возглавил Intel в марте 2025 года, выход годных чипов по техпроцессу 18A был крайне низким. Теперь показатель достиг 70%.

Техпроцесс 18A относится к классу 1,8 нм и уже используется для производства вычислительных кристаллов процессоров Core Ultra 300 серии Panther Lake. Их массовый выпуск начался во второй половине 2025 года. Кроме того, на его основе выпускаются серверные Xeon 6+ Clearwater Forest с конфигурациями до 288 ядер. Эти процессоры используют многокристальную компоновку и технологию трёхмерной сборки Foveros Direct.

Не менее важной частью выступления Лип-Бу Тана стало объявление соглашения с Microsoft. Компания зарезервирует мощности Intel по производству серверных процессоров Xeon на несколько лет вперёд, включая будущие чипы поколения Diamond Rapids. Кроме того, Microsoft станет первым заказчиком, публично подтвердившим намерение использовать технологию упаковки EMIB для собственных полупроводниковых решений. Она позволяет объединять несколько отдельных кристаллов в одном корпусе, что особенно актуально для сложных серверных и ИИ-процессоров.

При этом компании не раскрыли, какие именно чипы Microsoft будут выпускаться с применением EMIB, на каком техпроцессе их изготовят, а также объёмы и сроки производства. Неизвестно и то, связана ли новая договорённость с прежними планами Microsoft использовать техпроцесс Intel 18A для собственных серверных решений. В 2024 году Microsoft уже объявляла о намерении сотрудничать с Intel в этой области.