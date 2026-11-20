Заводские испытания первых поездов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург планируется начать летом 2027 года. Об этом сообщили в правительстве России по итогам совещания, посвящённого реализации проекта. Сейчас на первых двух составах монтируют оборудование, одновременно началось производство серийных поездов. Испытания планируют проводить в Верхней Пышме. Из 91 ключевого компонента первого отечественного высокоскоростного поезда уже изготовлено 88 опытных образцов. Около 50 из них прошли приёмочные испытания.

Поезд будет состоять из восьми вагонов и сможет перевозить до 460 пассажиров. Максимальная скорость составит 400 км/ч, эксплуатационная — 360 км/ч. Предусмотрена возможность соединения двух составов, что позволит увеличить вместимость в часы пик. Пассажирам предложат четыре класса обслуживания: первый, бизнес, комфорт и стандарт.

Состав получит двухсистемное исполнение и сможет работать как на постоянном токе напряжением 3 кВ, так и на переменном токе 25 кВ. Для него также разрабатывают новые отечественные системы и оборудование: от тяговых электродвигателей до цифровых комплексов управления.

ВСМ соединит Москву и Санкт-Петербург и будет предназначена исключительно для пассажирских перевозок. Маршрут протяжённостью около 700 км пройдёт через шесть регионов: Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Время в пути между столицами должно составить около 2 часов 15 минут, а в часы пик поезда планируют отправлять с интервалом в 15 минут.