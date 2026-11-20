CPU тоже удалось улучшить, но на несколько процентов

Модели искусственного интеллекта OpenAI помогли AMD оптимизировать конструкцию будущих флагманских графических процессоров. По данным компании, применение ИИ позволило улучшить ключевые показатели GPU сразу на 14%, а также добиться менее значительного, но измеримого прогресса в разработке процессоров.

Модели анализировали и переписывали код SystemVerilog RTL — языка, который используется для описания цифровых схем и проектирования современных чипов. ИИ искал способы улучшить соотношение энергопотребления, производительности и площади кристалла (PPA). В результате оптимизация GPU дала прирост до 14% по совокупности этих показателей. Для процессоров AMD зафиксировала улучшения на несколько процентов.

В OpenAI утверждают, что модели рассуждали о RTL-коде на уровне опытного специалиста по микроархитектуре. По оценке компании, выполненная работа позволила сократить примерно год традиционной разработки до менее чем пяти месяцев. При этом оптимизация ещё не завершена: OpenAI рассчитывает добиться других улучшений как в GPU, так и в CPU.

Возможности моделей проверяли и на других проектах. Исследователи предлагали ИИ оптимизировать процессорные ядра PicoRV32 и Ibex, оценивая результаты по пропускной способности, тактовой частоте и занимаемой площади. В тестировании участвовали несколько крупных языковых моделей, причём лучшим результатом отметилась GPT-6.2 Astra — она показала наиболее высокую оценку оптимизации и наименьшую итоговую стоимость решений в рамках заданных ограничений.

Эксперименты также показали, что ИИ эффективнее справлялся с задачами, когда мог фактически заново спроектировать чип на основе исходных требований, а не просто улучшать уже существующий код. При этом OpenAI не раскрыла, использовались ли для работы обычные версии GPT или специализированные модели, обученные для проектирования микросхем.

Это не первый опыт OpenAI в разработке аппаратного обеспечения. Ранее компания сотрудничала с Broadcom в разработке собственного ускорителя искусственного интеллекта Jalapeno, образцы которого уже проходили испытания на реальных нагрузках. Кроме того, OpenAI работает с Synopsys над специализированной моделью GPT-Synopsys для автоматизации проектирования чипов.