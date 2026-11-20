Samsung Galaxy A56 и Galaxy A26 получили важное ноябрьское обновление вслед за Galaxy S25 и Galaxy S24

Samsung начала распространять ноябрьское обновление безопасности для смартфонов Galaxy A56 и Galaxy A26. Патч устраняет 179 уязвимостей, обнаруженных в Android и One UI. Этот апдейт стал первым для этих моделей после перехода на One UI 9.0 на базе Android 17.

Источник изображения: SamMobile // Abhijeet Mishra

Прошивка для Galaxy A56 обозначена номером A566BXXSFDZK1, для Galaxy A26 — A266MUBSDDZK1. Распространение происходит постепенно, поэтому патч недоступен во всех странах сразу.

Обе модели также входят в список устройств, совместимых с новой оболочкой One UI 9.5, которую Samsung недавно представила.

Ранее ноябрьский патч вышел для экс-флагманов Samsung — моделей линеек Galaxy S24 и Galaxy S25.