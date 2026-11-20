«Ростелеком» хочет фильтровать интернет-трафик при помощи процессоров Baikal-T, но проблема в том, что эти чипы больше не выпускают ⁠ 4

«РДП Энтерпрайз», структура «Ростелекома», изучает рынок российских аппаратных платформ для фильтрации интернет-трафика. В техническом задании на закупку сетевых брокеров указаны в том числе процессоры Baikal-T, производство которых остановили еще в 2022 году из-за санкций. При этом требования к оборудованию предполагают высокую степень локализации и обязательное включение в реестр российской промышленной продукции Минпромторга.

Речь идет о сетевых брокерах пакетов, которые используются в составе технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Они собирают трафик с нескольких сетевых каналов и распределяют его между системами глубокой фильтрации (DPI), позволяющими анализировать и фильтровать интернет-трафик. «РДП Энтерпрайз» получила соответствующие разработки, команду и контракты в ходе реструктуризации «РДП.РУ» в 2025 году и теперь развивает решения для операторов связи.

В опубликованном техническом задании описан брокер в корпусе 1U с 32 портами QSFP28/QSFP+ и пропускной способностью до 3,2 Тбит/с. В качестве коммутационной матрицы предусмотрен Intel Tofino, а управляющая часть должна использовать Intel Core i3 и российскую систему на кристалле Baikal-T BE-T1000 с частотой 1,2 ГГц. Закупку предполагается организовать по рамочному договору на три года, а срок поставки указан в пределах семи дней.

Потенциальный поставщик с подходящим оборудованием уже есть. АО «Сигналтек» выпускает сетевой брокер «Сигнал Балансер 32x100G» в аналогичном форм-факторе, с 32 портами 100G и производительностью 3,2 Тбит/с. Устройство использует Baikal и внесено в реестр российской радиоэлектронной продукции в июле 2026 года. В компании отмечают растущий спрос на подобные решения со стороны операторов, банков и дата-центров.

Сетевые брокеры позволяют объединять трафик нескольких каналов связи и направлять его на разные системы анализа, не перегружая инфраструктуру DPI. Помимо фильтрации и блокировок, подобные устройства используются в системах информационной безопасности, мониторинга и контроля качества сетей. По мнению экспертов, применение Baikal-T в составе оборудования может помочь производителям набрать необходимое количество баллов локализации для включения в реестр Минпромторга и последующего участия в государственных закупках.

Однако с доступностью Baikal-T есть серьезная проблема. Процессор BE-T1000, выпускавшийся по 28-нм техпроцессу и основанный на архитектуре MIPS Warrior P-class P5600, предназначался для телекоммуникационного и встраиваемого оборудования. Его производство прекратилось после введения санкций против «Байкал Электроникс» и МЦСТ в мае 2022 года, поскольку чипы выпускались на тайваньской фабрике TSMC. По данным компании, ранее в Россию ввезли 85 тыс. процессоров Baikal-T, Baikal-M и Baikal-S, однако к 2025 году все запасы были распроданы. Поэтому использование Baikal-T в новых аппаратных платформах теперь упирается не столько в технические возможности чипа, сколько в наличие оставшихся компонентов и возможность обеспечить стабильные поставки оборудования в течение нескольких лет.