Каждый из четырех моторов оснащён собственной одноступенчатой трансмиссией и по трёхуровневому инвертору на каждые два электромотора

BMW раскрыла подробности о совершенно новом BMW M3 — электрическом. Спортивный седан получит сразу четыре электромотора — по два на каждой оси, суммарной мощностью 838 л. с. и с крутящим моментом 1200 Нм. Полноценная премьера модели ожидается в январе. Позже к ней присоединится версия с двигателем внутреннего сгорания (S58) и гибридной системой.

Силовая установка электрического M3 заметно отличается от решений в других электромобилях. Каждый из четырех моторов оснащён собственной одноступенчатой трансмиссией, а оба приводных блока используют трёхуровневые инверторы. Энергия поступает от новой тяговой батареи Gen 6 ёмкостью 100 кВт·ч, специально адаптированной для M3. Инженеры разработали для него особые элементы и оригинальную систему охлаждения, а не просто позаимствовали батарею у обычного электромобиля BMW.

Пиковая мощность передней пары электромоторов составляет 644 л. с. и 540 Нм, задней — 751 л. с. и 1000 Нм. При этом силовая установка изначально настроена с акцентом на заднюю ось. В режиме Comfort передние моторы можно полностью отключать, чтобы снизить энергопотребление. Четыре независимых двигателя также обеспечивают сложное распределение тяги между колёсами. Более того, BMW переработала работу ABS: при срабатывании системы электромоторы смогут регулировать усилие на каждом колесе, дополняя обычные фрикционные тормоза.

Мощность рекуперативного торможения достигает 540 кВт. Система продолжает возвращать энергию в батарею даже тогда, когда водитель нажимает на педаль тормоза и задействуются механизмы обычных тормозов. Запас хода электрического M3 составит около 650 км по циклу WLTP — заметно меньше, чем у стандартного i3 50 xDrive с его заявленными 912 км, но и мощность у M3 заметно больше. Запас хода по американскому циклу EPA составит 480 км. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 420 кВт: за 10 минут можно пополнить запас хода примерно на 350 км.

Инженеры также усилили кузов автомобиля. Специальные пластины соединяют тяговую батарею с обеими осями, а дополнительные распорки передают нагрузки от передних стоек подвески на передние стойки кузова. Для модели подготовили оригинальные амортизаторы, подробности о которых пока не раскрываются. Кроме того, электрический M3 станет одним из первых серийных автомобилей на будущих шинах Michelin Pilot Sport S 6.

BMW намерена сохранить и эмоциональную составляющую вождения. Электромобиль получит искусственную имитацию переключения передач и специально разработанный звук двигателя внутреннего сгорания. При включении этих функций максимальная мощность будет доступна в верхней части каждого виртуального диапазона передач.