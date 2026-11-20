Plasma Observatory сможет одновременно наблюдать процессы в разных областях магнитосферы — от быстрых возмущений размером в несколько километров до изменений, охватывающих десятки тысяч километров. Запуск намечен на конец 2030-х годов

Европейское космическое агентство (ESA) выбрало Plasma Observatory своей следующей научной миссией среднего класса. Группировка из 7 аппаратов будет одновременно изучать магнитные и электрические поля, а также потоки заряженных частиц в разных областях магнитосферы, чтобы проследить перенос энергии на масштабах от нескольких километров до десятков тысяч километров.

Миссия позволит впервые наблюдать, как небольшие и быстрые процессы в плазме связаны с гораздо более масштабными изменениями в магнитосфере Земли. Предыдущая миссия ESA Cluster, состоявшая из 4 спутников, уже изучала взаимодействие солнечного ветра с магнитным полем планеты, однако могла исследовать только один пространственный и временной масштаб за раз. Plasma Observatory сможет одновременно собирать данные в 7 точках, сопоставляя локальные события с изменениями во всей системе.

Источник изображения: ESA

Основной объект наблюдений — плазма, состоящая из заряженных частиц и составляющая более 99% видимого вещества Вселенной. Солнце непрерывно выбрасывает её в космос в виде солнечного ветра. Достигнув Земли, поток взаимодействует с магнитным полем планеты, формирующим магнитосферу — естественный защитный щит от значительной части воздействия солнечной плазмы. Наиболее заметные проявления этого взаимодействия — полярные сияния, а при особенно мощных событиях возможны нарушения работы спутников и критически важной энергетической инфраструктуры.

Источник изображения: ESA

ESA рассчитывает использовать магнитосферу Земли как естественную лабораторию для изучения физических процессов в плазме. Полученные данные помогут лучше понять механизмы переноса энергии не только в околоземном пространстве и Солнечной системе, но и в других звёздных системах, где непосредственные измерения космическими аппаратами невозможны.

Plasma Observatory станет первой миссией программы Voyage 2050 — следующего этапа научных космических исследований ESA. Отбор проекта начался в 2021 году: из 27 первоначальных предложений после нескольких этапов научной и технической оценки до финальной стадии дошли 3 концепции. Теперь миссии предстоит пройти этап официального утверждения и перейти к разработке и строительству. Запуск намечен на конец 2030-х годов.