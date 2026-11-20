Международная команда учёных обнаружила гамма-пульсар PSR J1622−7204, который совершает около 261 оборота в секунду. Для этого исследователи использовали новый метод анализа данных телескопа Fermi, основанный на алгоритмах из криптографических исследований. На обработку 15 лет наблюдений потребовалось около 10 часов вычислений на одном стандартном процессорном ядре. Прежний наиболее эффективный метод не обнаружил этот объект, а аналогичный расчёт занял бы около 600 процессорных лет.

Пульсары — быстро вращающиеся нейтронные звёзды, испускающие узкие пучки излучения. Когда такой пучок направлен в сторону Земли, наблюдатель регистрирует регулярные импульсы, словно свет маяка. Найти их в гамма-данных особенно трудно: за миллиарды оборотов звезды телескоп может зарегистрировать лишь небольшую часть фотонов, причём среди них присутствует излучение от других космических источников. Учёным приходится одновременно определять положение объекта, частоту его вращения и скорость её изменения. Полный перебор возможных параметров потребовал бы около 10²² (10 000 000 000 000 000 000 000, 10 секстиллионов) проверок.

Источник изображения: B. Knispel, Max Planck Institute for Gravitational Physics; NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration

Вместо перебора команда превратила поиск в геометрическую задачу — определение самого короткого ненулевого вектора в многомерной решётке. Такие задачи изучают в криптографии: в частности, они используются при разработке методов защиты шифрования от будущих квантовых компьютеров. Авторы адаптировали соответствующие алгоритмы для поиска периодических сигналов в потоке гамма-квантов. На первом этапе они анализировали небольшие случайные выборки из 80 фотонов, наиболее вероятно связанных с предполагаемым источником. Один такой расчёт занимал около полутора минут на одном ядре, а в удачном случае алгоритм находил параметры пульсара. После этого учёные использовали полный набор данных для подтверждения сигнала и уточнения характеристик звезды.

Объект обнаружили в данных источника 4FGL J1622.2−7202, который ранее не был идентифицирован. Из 20 проверенных случайных выборок подходящая нашлась одна: согласно оценке авторов, вероятность обнаружить пульсар в отдельной выборке составляет около 1%. Для дальнейшего анализа использовали 15 905 фотонов с ненулевой вероятностью происхождения от источника. Предыдущие поиски с помощью распределённых вычислений Einstein@Home и радионаблюдений также не выявили пульсации PSR J1622−7204. Новый объект оказался одиночным миллисекундным пульсаром — он не входит в двойную систему со звездой-компаньоном.

Теперь команда намерена применить метод к другим неидентифицированным источникам в каталоге Fermi. Особенно важная цель — поиск пульсаров в двойных системах, где орбитальное движение дополнительно меняет время прихода импульсов и делает обнаружение значительно сложнее. По оценке авторов, такие расчёты потребуют в миллион раз больше вычислительных ресурсов, чем поиск одиночного пульсара. Учёные рассчитывают справиться с этой задачей, объединив новый алгоритм с мощностями добровольческого проекта Einstein@Home. В каталоге Fermi остаются сотни источников, свойства которых могут указывать на наличие пульсаров, но прежние методы не позволили обнаружить их сигналы.