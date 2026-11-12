Чистый экран без вырезов, 8400 мА·ч, 80 Вт, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IP69 и жидкостное охлаждение. Глобальный RedMagic 12 Pro предлагают купить заранее

Ваучер Early Bird стоимостью $1, €1 или £1 поступил в продажу

Компания RedMagic представила программу раннего доступа к игровому смартфону RedMagic 12 Pro. Основные продажи начнутся 18 ноября 2026 года, однако обладатели специального ваучера смогут приобрести новинку уже 17 ноября.

Ваучер Early Bird стоимостью $1, €1 или £1 поступил в продажу 12 ноября на официальном сайте производителя. Помимо возможности опередить остальных покупателей на 24 часа, он предоставляет скидку $30, бесплатное зарядное устройство мощностью 80 Вт и фирменный сувенир.

Чистый экран без вырезов, 8400 мА·ч, 80 Вт, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IP69 и жидкостное охлаждение. Глобальный RedMagic 12 Pro предлагают купить заранее
Источник изображения: gsmarena // RedMagic

RedMagic 12 Pro построен на 2-нм однокристальной системе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с частотой до 5 ГГц и дополнительным игровым чипом RedCore R5. За охлаждение отвечает система AquaCore Cooling System 3.0 с испарительной камерой, жидкометаллическим охлаждением и турбовентилятором, вращающимся со скоростью 25 500 об/мин. Смартфон получил 6,85-дюймовый OLED-дисплей BOE X11 с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц. Пиковая локальная яркость достигает 5000 нит, а частота опроса сенсорного слоя — 5000 Гц. Экран лишен вырезов и отверстий.

Ёмкость аккумулятора составляет 8400 мА•ч, поддерживается проводная и беспроводная зарядка мощностью 80 Вт. Толщина корпуса — 8,5 мм. Среди других особенностей — игровые триггеры с частотой опроса 520 Гц, стереодинамики с Dolby Atmos и операционная система RedMagic OS 12 на базе Android 17.

Фото 1
Источник изображения: gsmarena // RedMagic

Производитель также предусмотрел ИИ-помощника для игр, эмуляцию компьютерных игр из библиотеки Steam и интеграцию с Google Gemini.

Мобильные телефоныИсточники:gsmarena

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Восточный расширят ради запусков «Союза-5», «Старт-1М» и многоразовой «Амур-СПГ»: на строительство инфраструктуры космодрома направят 10 млрд рублейСледующая публикация: Плата за $8 позволила превратить видеокарту Nvidia с 8 ГБ доступной памяти в ускоритель уровня A100 с 80 ГБ памяти
Главное
Все новости
5 минут назадRocket Lab подняла цену запуска Neutron на 27% — ракета ещё ни разу не летала
7 минут назадКитай готовит новые многоразовые ракеты: CAS Aerospace успешно испытала сразу два двигателя с тягой 30 и 110 тонн
23 минуты назадМинистр торговли США тормозит ограничения на экспорт чипов Nvidia, несмотря на решение Трампа
36 минут назад3Noctua выпустила самоулучшающуюся термопрокладку на основе углеродных нанотрубок для процессоров — ее не нужно менять годами
37 минут назадИИ от Google DeepMind научился находить мутации, которые запускают болезни только в определённых клетках
48 минут назадTesla продлит выпуск Cybertruck до лета 2027 года
49 минут назад2Плата за $8 позволила превратить видеокарту Nvidia с 8 ГБ доступной памяти в ускоритель уровня A100 с 80 ГБ памяти
20:232Восточный расширят ради запусков «Союза-5», «Старт-1М» и многоразовой «Амур-СПГ»: на строительство инфраструктуры космодрома направят 10 млрд рублей
20:0513Россия предложила миру свой спутниковый интернет — станции в каждой стране будут контролировать местные силовики
900 миллионов галактик, 60 миллионов квазаров, 1,7 петабайта данных — и это только 14% от запланированного обзора: телескоп Euclid начал составлять самую подробную карту Вселенной19:55900 миллионов галактик, 60 миллионов квазаров, 1,7 петабайта данных — и это только 14% от запланированного обзора: телескоп Euclid начал составлять самую подробную карту Вселенной За 13 месяцев собраны данные, которые охватывают область неба, в 9500 раз превышающую видимую площадь Луны
19:361Oppo A7 Pro вышел в Европе, и кое в чем он даже лучше китайской версии: мощность зарядки выше, разрешение камеры — больше
18:33Музыка — повод для знакомства: «Кион Музыка» запустила «Фанзону»
Дженсен Хуанг покинул пост главы Nvidia после 33 лет руководства17:19108Дженсен Хуанг покинул пост главы Nvidia после 33 лет руководства Временным генеральным директором стала финансовый директор Колетт Кресс, а совет директоров начал поиск постоянного преемника
Anthropic официально объявила о первичном размещении акций на Nasdaq под тикером ANT15:587Anthropic официально объявила о первичном размещении акций на Nasdaq под тикером ANT Разработчик Claude предлагает инвесторам 825 млн акций по цене от $70 до $78. Торги начинаются 19 ноября
14:2388Совет директоров Nvidia готовится уволить Дженсена Хуанга после двух внебрачных связей
14:05171 млрд рублей на безопасность: «Яндекс Go» не допустил 751 тысячу пользователей до аренды самокатов
13:45Gemini больше не эксклюзив Android Auto: ИИ-помощник Google появился в Apple CarPlay
13:2415Чем РОС будет лучше МКС: на Российской орбитальной станции не будет ограничений для участия других стран
13:086От расходов до больших целей: Сбер готовит нового финансового ИИ-помощника
Российская ракета с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире «Союз-5» пойдёт в серию после третьего запуска13:0823Российская ракета с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире «Союз-5» пойдёт в серию после третьего запуска Второй испытательный запуск запланирован на 2027 год
13:0420В России началась компоновка частей лунной АЭС
12:56522000 мАч и фонарь на 1000 люмен: в России появились новые «неубиваемые» смартфоны Ulefone
Работают даже при отключении мобильного интернета: 900 веб-ресурсов включены в белый список сервисов12:2619Работают даже при отключении мобильного интернета: 900 веб-ресурсов включены в белый список сервисов Постоянно расширять список не будут
12:1412Honor 700 сможет измерять пульс и уровень кислорода в крови: как это работает
12:074Wildberries возвращает наличные: в ПВЗ начали тестировать оплату через терминалы
11:548BMW и Skoda ограничили производство из-за перебоев с поставками из Украины
11:51До двух недель без подзарядки, керамика, AMOLED и 150 режимов: в России стартуют продажи Xiaomi Watch S5
11:3510От звонка врачу до заказа цветов: «Алиса AI» Яндекса перешла от советов к действиям
11:254В России запустили производство нового кроссовера Votour V6
11:1846Российские сайты под угрозой: в ноябре ожидается новая волна отзыва сертификатов
11:15Starlink Speed Loader, который используют для загрузки спутников в Starship, показали вживую
10:561Starlink годами не позволяют запустить на родине Маска: теперь вопрос о превышении регулятором полномочий будут решать в суде