Ваучер Early Bird стоимостью $1, €1 или £1 поступил в продажу

Чистый экран без вырезов, 8400 мА·ч, 80 Вт, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IP69 и жидкостное охлаждение. Глобальный RedMagic 12 Pro предлагают купить заранее

Компания RedMagic представила программу раннего доступа к игровому смартфону RedMagic 12 Pro. Основные продажи начнутся 18 ноября 2026 года, однако обладатели специального ваучера смогут приобрести новинку уже 17 ноября.

Ваучер Early Bird стоимостью $1, €1 или £1 поступил в продажу 12 ноября на официальном сайте производителя. Помимо возможности опередить остальных покупателей на 24 часа, он предоставляет скидку $30, бесплатное зарядное устройство мощностью 80 Вт и фирменный сувенир.

RedMagic 12 Pro построен на 2-нм однокристальной системе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с частотой до 5 ГГц и дополнительным игровым чипом RedCore R5. За охлаждение отвечает система AquaCore Cooling System 3.0 с испарительной камерой, жидкометаллическим охлаждением и турбовентилятором, вращающимся со скоростью 25 500 об/мин. Смартфон получил 6,85-дюймовый OLED-дисплей BOE X11 с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц. Пиковая локальная яркость достигает 5000 нит, а частота опроса сенсорного слоя — 5000 Гц. Экран лишен вырезов и отверстий.

Ёмкость аккумулятора составляет 8400 мА•ч, поддерживается проводная и беспроводная зарядка мощностью 80 Вт. Толщина корпуса — 8,5 мм. Среди других особенностей — игровые триггеры с частотой опроса 520 Гц, стереодинамики с Dolby Atmos и операционная система RedMagic OS 12 на базе Android 17.

Производитель также предусмотрел ИИ-помощника для игр, эмуляцию компьютерных игр из библиотеки Steam и интеграцию с Google Gemini.