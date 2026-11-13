Новые перовскитные солнечные панели сохранили почти всю эффективность после 54 дней непрерывной работы — КПД превысил 22%

Исследователи Китайской академии наук и Даляньского транспортного университета разработали технологию производства перовскитных солнечных модулей без метиламмония. Экспериментальный образец достиг КПД 22,7%, а после 1300 часов непрерывной работы при температуре около 65 °C сохранил 97,76% первоначальной эффективности.

Перовскитные солнечные элементы отличаются высокой эффективностью и относительно низкой стоимостью производства, однако некоторые их составы содержат метиламмоний (MA). При нагреве это соединение разлагается, повреждая кристаллическую структуру материала и снижая производительность панелей. Чтобы избежать этой проблемы, учёные разработали состав без метиламмония и новую технологию формирования перовскитного слоя.

Для нанесения материала использовался метод, при котором жидкий состав равномерно распределяется по поверхности через специальную дозирующую головку. Такая технология подходит для обработки больших площадей и может применяться в непрерывном рулонном производстве. Равномерному формированию кристаллов помогают две добавки — тиоцианат рубидия и тиоцианат формиамидиния. Они способствуют переходу материала в фотоактивную кристаллическую фазу и подавляют образование нежелательных структур.

В результате лабораторные элементы показали КПД 26,16%, а модуль с активной площадью 54,8 см² — 22,7%. Для сравнения, КПД контрольного образца, изготовленного без новых добавок, составил лишь 15,8%. При испытаниях на нагреве до 65 °C негерметизированный модуль сохранил 97,76% исходной эффективности после 1300 часов работы. У контрольного образца этот показатель упал до 65,86%.

Разработка может упростить массовое производство перовскитных солнечных панелей с использованием рулонных технологий.