Новый смартфон Xiaomi впервые заметили в Сети

Новый смартфон Xiaomi с модельным номером M841EE прошел сертификацию китайского регулятора 3C. Документы подтверждают поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт. По информации известного инсайдера Digital Chat Station, устройство относится к будущей серии Redmi Note 18.

По данным источника, Xiaomi уже зарегистрировала три смартфона новой линейки. Самым продвинутым станет Redmi Note 18 Pro Max, которому приписывают аккумулятор емкостью около 10 000 мА•ч. При этом скорость его зарядки пока не раскрывается. Если информация подтвердится, Xiaomi сохранит емкость батареи на уровне предшественника — Redmi Note 17 Pro Max. Для сравнения, обычный Redmi Note 17 Pro оснащен аккумулятором на 9000 мА•ч и поддерживает зарядку мощностью 67 Вт.

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Серия Redmi Note 17 дебютировала в июле 2026 года. Старшая модель Redmi Note 17 Pro получила 6,83-дюймовый экран с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 3500 кд/м² и основную камеру разрешением 50 Мп.