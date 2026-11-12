Восточный расширят ради запусков «Союза-5», «Старт-1М» и многоразовой «Амур-СПГ»: на строительство инфраструктуры космодрома направят 10 млрд рублей

Более 10 млрд рублей планируется направить из федерального бюджета на строительство инфраструктуры космодрома Восточный в 2027–2029 годах. Об этом говорится в материалах Минфина России к поправкам в бюджетный пакет, пишет ТАСС.

Новые объекты позволят запускать с космодрома сразу несколько перспективных ракет. Речь идёт о ракете среднего класса «Союз-5», частной сверхлёгкой ракете «Старт-1М», а также средней многоразовой ракете «Амур-СПГ».

«Союз-5» — двухступенчатая ракета-носитель среднего класса высотой около 64 м и стартовой массой примерно 532 т. Первая ступень оснащена жидкостным двигателем РД-171МВ, вторая — РД-0124МС. В качестве топлива используются нафтил и жидкий кислород. Ракета сможет выводить до 17 т полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 2,5 т на геостационарную. Первый испытательный запуск состоялся 30 апреля 2026 года с Байконура.

«Старт-1М» — лёгкая конверсионная ракета, создаваемая на основе технологий межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М». Она предназначена прежде всего для запуска небольших спутников на низкую околоземную орбиту. По данным Роскосмоса, носитель сможет доставлять на орбиту грузы массой до 500 кг.

«Амур-СПГ» — перспективная двухступенчатая ракета среднего класса, которая будет работать на сжиженном природном газе и жидком кислороде. Её главная особенность — возвращаемая первая ступень, рассчитанная на повторное использование. Согласно данным разработчика, РКЦ «Прогресс», ракета сможет выводить на орбиту высотой 200 км не менее 9,5 т груза в многоразовом варианте. Проект ориентирован на снижение стоимости космических запусков.