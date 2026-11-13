Starship и Super Heavy собрали за считанные часы до старта. Самая большая ракета в истории готова к историческому полёту

Коллин Лидтке, фотограф и участник команды NASASpaceflight, 12 ноября опубликовал свежие фотографии полностью собранной ракеты Starship на стартовой башне Mechazilla.

Оба аппарата — корабль Ship 42 и ускоритель Super Heavy Booster 22 — готовы к 15-му испытательному полёту. Запуск намечен на 14 ноября 2026 года с площадки Orbital Launch Pad 2 в Техасе.

После старта первая ступень должна отделиться от корабля и вернуться к стартовой башне примерно через 6,5 минуты. Super Heavy впервые в рамках этой миссии будет представлен версией V3. Корабль Ship 42 продолжит полёт, выйдет на орбиту высотой около 275 км и совершит примерно 14 витков вокруг Земли. Во время полёта он должен развернуть 26 спутников нового поколения Starlink V3. Продолжительность миссии корабля составит более 22 часов.

Главная задача испытания — впервые попытаться вернуть обе ступени Starship непосредственно на стартовую площадку и поймать их механическими манипуляторами башни Mechazilla. Корабль должен вернуться после завершения орбитальной программы и управляемого схода с орбиты. Если всё пройдёт успешно, SpaceX впервые добьётся полного возвращения орбитальной ракетной системы.