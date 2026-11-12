Китай готовит новые многоразовые ракеты: CAS Aerospace успешно испытала сразу два двигателя с тягой 30 и 110 тонн

Оба работают на жидком кислороде и керосине

Китайская CAS Aerospace сообщила об успешном завершении ключевых испытаний двух самостоятельно разработанных ракетных двигателей Liqing-1 и Liqing-2. Оба агрегата работают на жидком кислороде и керосине и предназначены для перспективных ракет-носителей, в том числе многоразовых.

Китай готовит новые многоразовые ракеты: CAS Aerospace успешно испытала сразу два двигателя с тягой 30 и 110 тонн
Источник изображения: CAS Aerospace (опубликовано ITHome)

Двигатель Liqing-1 тягой 30 тонн прошёл серию испытаний с четырьмя запусками и изменением тяги в диапазоне от 40 до 100%. Общее время работы во время тестов превысило 700 секунд, продолжительность самого длительного включения составила 300 секунд. Суммарная наработка двигателя в рамках проверок надёжности уже превысила 2000 секунд. Он станет основной силовой установкой многоразовой ракеты Lihong-2.

Более мощный Liqing-2 развивает тягу 110 тонн. Он успешно прошёл несколько длительных испытаний, каждое из которых продолжалось более 1000 секунд. Общая наработка двигателя в рамках проверок надёжности превысила 5000 секунд. Разработчики рассчитывают использовать его в ракете Lijian-2, ориентированной на многоразовые запуски с высокой частотой и относительно низкой стоимостью.

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Источник изображения: CAS Aerospace (опубликовано ITHome)

Во время испытаний специалисты проверяли работу двигателей при различных параметрах: высокой и низкой тяге, изменении соотношения компонентов топлива, разном давлении на входе насосов, а также при использовании переохлаждённого жидкого кислорода.

Успешное завершение испытаний стало очередным этапом подготовки китайских двигателей к серийному производству. Сроки первых полётов ракет Lihong-2 и Lijian-2 пока не раскрыты.

Наука и космосCAS AerospaceкосмосИсточники:ITHome

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