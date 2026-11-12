Samsung выпустила One UI 9.5 для Galaxy S25 Ultra — это ранняя бета

Samsung уже работает над следующей версией фирменной оболочки One UI 9.5 для смартфонов Galaxy S25. Как сообщает Sammobile, на серверах компании обнаружили прошивку для Galaxy S25 Ultra с новой версией интерфейса. Её номер — S938BXXUDEZKG. Других подробностей о сборке пока нет, поэтому неизвестно, какие именно изменения получат владельцы смартфонов.

Источник изображения: SamMobile // Abhijeet Mishra

Сама Samsung пока не объявила программу публичного бета-тестирования One UI 9.5, но, по слухам, это может случиться уже на следующей неделе. На этой неделе появились данные о новых версиях нескольких фирменных приложений Samsung, подготовленных как раз для One UI 9.5 — в них обнаружили изменения интерфейса и новые функции.

Если Samsung будет придерживаться прежних принципов выпуска обновлений своего интерфейса, то первыми смартфонами с One UI 9.5 из коробки станут аппараты линейки Galaxy S27 — их премьера ожидается в начале 2027 года.