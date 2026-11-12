Samsung выпустила One UI 9.5 для Galaxy S25 Ultra — это ранняя бета
Работа над One UI 9.5 для линейки Galaxy S25 уже началась
Samsung уже работает над следующей версией фирменной оболочки One UI 9.5 для смартфонов Galaxy S25. Как сообщает Sammobile, на серверах компании обнаружили прошивку для Galaxy S25 Ultra с новой версией интерфейса. Её номер — S938BXXUDEZKG. Других подробностей о сборке пока нет, поэтому неизвестно, какие именно изменения получат владельцы смартфонов.
Сама Samsung пока не объявила программу публичного бета-тестирования One UI 9.5, но, по слухам, это может случиться уже на следующей неделе. На этой неделе появились данные о новых версиях нескольких фирменных приложений Samsung, подготовленных как раз для One UI 9.5 — в них обнаружили изменения интерфейса и новые функции.
Если Samsung будет придерживаться прежних принципов выпуска обновлений своего интерфейса, то первыми смартфонами с One UI 9.5 из коробки станут аппараты линейки Galaxy S27 — их премьера ожидается в начале 2027 года.