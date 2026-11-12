Флагманские смартфоны 2027 года могут получить двухслойные экраны OLED — такие есть пока только у Motorola Signature 27 и Honor Magic6 RSR Porsche Design

Производители Android-смартфонов рассматривают возможность использования двухслойных OLED-дисплеев в своих флагманах 2027 года. Об этом сообщил известный китайский инсайдер Digital Chat Station (DCS). В комментариях к посту DCS в соцсети Weibo один из пользователей предположил, что такие панели есть у BOE и Visionox, но инсайдер уточнил, что собственные разработки в этой области есть также у TCL CSOT и Tianma. По сути, выпуск двухслойных OLED могут наладить все ключевые производители экранов Китая.

Двухслойные OLED-дисплеи отличаются от обычных тем, что используют два слоя органических светоизлучающих материалов. Такая конструкция позволяет повысить яркость, увеличить срок службы панели и потенциально снизить энергопотребление.

Скриншот сообщения DCS в Weibo Источник изображения: ITHome

Первым серийным смартфоном с подобным экраном стал Honor Magic6 RSR Porsche Design. Его дисплей, разработанный совместно с BOE и получивший название Dual Light Oasis Eye Protection Screen, обеспечивает пиковую HDR-яркость до 5000 нит. По заявлениям производителя, ресурс панели вырос в шесть раз в сравнении с обычным однослойным.

Однако в следующем поколении — Honor Magic7 RSR — компания отказалась от двухслойной конструкции в пользу однослойного экрана Oasis. Тем временем двухслойную OLED-панель получил представленный на прошлой неделе Motorola Signature 27.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.