Noctua выпустила самоулучшающуюся термопрокладку на основе углеродных нанотрубок для процессоров — ее не нужно менять годами ⁠ 3

Компания Noctua представила термоинтерфейс NT-CP1 AM5/4 на основе углеродных нанотрубок. Он предназначен для процессоров AMD с разъёмами AM4 и AM5 и преподносится как долговечная альтернатива обычной термопасте.

Прокладка имеет размеры 33 × 33 мм и толщину всего 90 микрон. В её основе лежит структура из вертикально ориентированных углеродных нанотрубок, усиленная алюминиевым слоем. Дополнительное полимерное покрытие помогает удерживать материал на месте при установке.

Noctua утверждает, что NT-CP1 не только сохраняет характеристики со временем, но и постепенно улучшает теплопередачу. Во время первых сотен и даже нескольких тысяч циклов нагрева и охлаждения нанотрубки адаптируются к микроскопическим неровностям поверхностей процессора и кулера. После этого прокладка должна сохранять стабильную эффективность в течение нескольких лет без замены.

Установка максимально проста: достаточно снять защитную плёнку, прижать прокладку к процессору, а затем удалить второй защитный слой. Не нужно наносить и равномерно распределять термопасту. При этом главное преимущество NT-CP1 — не рекордная эффективность охлаждения, а стабильность характеристик и отсутствие необходимости в обслуживании.

Процессорная термопрокладка получилась недешевой: стоимость составляет $25.