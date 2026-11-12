Tesla продлит выпуск Cybertruck до лета 2027 года

Илон Маск признал, что в решении оставить электрический пикап есть доля сентиментальности

Tesla продлит производство электрического пикапа Cybertruck до конца лета 2027 года, чтобы обработать накопившиеся заказы. Об этом сообщил Илон Маск. Ранее компания готовилась свернуть выпуск модели и уже сократила её линейку до одной комплектации.

Теперь новым покупателям доступен только Cyberbeast — самая дорогая версия пикапа со стартовой ценой $109 990. Две другие комплектации, Cybertruck All-Wheel-Drive и Premium All-Wheel-Drive, Tesla сняла с производства.

Tesla продлит выпуск Cybertruck до лета 2027 года
Источник изображения: Tesla Owners of Santa Clarita Valley

Компания перераспределяет мощности завода Gigafactory Texas в пользу Cybercab — беспилотного автомобиля, который должен стать частью транспортного сервиса Tesla. Площади, не нужные для производства пикапа, уже отводятся под выпуск этой модели. Так, продление сборки Cybertruck пока что означает прежде всего возможность выполнить существующие заказы, а не возвращение к прежним планам производства.

Маск признал, что решение может быть не самым рациональным, но добавил: «В этом мире должно оставаться место для сентиментальности, иначе какой во всём этом смысл?» Тем временем компания Unplugged Performance, специализирующаяся на доработке автомобилей Tesla, предложила забрать производственную линию Cybertruck и продолжить выпуск пикапа самостоятельно, а также наладить производство CyberSUV.

Если планы Tesla не изменятся, выпуск Cybertruck завершится после примерно 3,5 лет производства. Похожая ситуация уже произошла с электрическим пикапом Ford F-150 Lightning: Ford отказалась от него из-за убытков от продаж электромобилей. При этом Tesla пока не объявляла о передаче производства сторонней компании или окончательной отмене модели.

Предыдущая публикация: Плата за $8 позволила превратить видеокарту Nvidia с 8 ГБ доступной памяти в ускоритель уровня A100 с 80 ГБ памяти Следующая публикация: ИИ от Google DeepMind научился находить мутации, которые запускают болезни только в определённых клетках
Главное
Все новости
7 минут назадRocket Lab подняла цену запуска Neutron на 27% — ракета ещё ни разу не летала
9 минут назадКитай готовит новые многоразовые ракеты: CAS Aerospace успешно испытала сразу два двигателя с тягой 30 и 110 тонн
25 минут назадМинистр торговли США тормозит ограничения на экспорт чипов Nvidia, несмотря на решение Трампа
38 минут назад3Noctua выпустила самоулучшающуюся термопрокладку на основе углеродных нанотрубок для процессоров — ее не нужно менять годами
39 минут назадИИ от Google DeepMind научился находить мутации, которые запускают болезни только в определённых клетках
51 минуту назад3Плата за $8 позволила превратить видеокарту Nvidia с 8 ГБ доступной памяти в ускоритель уровня A100 с 80 ГБ памяти
Чистый экран без вырезов, 8400 мА·ч, 80 Вт, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IP69 и жидкостное охлаждение. Глобальный RedMagic 12 Pro предлагают купить заранее57 минут назадЧистый экран без вырезов, 8400 мА·ч, 80 Вт, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IP69 и жидкостное охлаждение. Глобальный RedMagic 12 Pro предлагают купить заранее Ваучер Early Bird стоимостью $1, €1 или £1 поступил в продажу
20:232Восточный расширят ради запусков «Союза-5», «Старт-1М» и многоразовой «Амур-СПГ»: на строительство инфраструктуры космодрома направят 10 млрд рублей
20:0514Россия предложила миру свой спутниковый интернет — станции в каждой стране будут контролировать местные силовики
900 миллионов галактик, 60 миллионов квазаров, 1,7 петабайта данных — и это только 14% от запланированного обзора: телескоп Euclid начал составлять самую подробную карту Вселенной19:55900 миллионов галактик, 60 миллионов квазаров, 1,7 петабайта данных — и это только 14% от запланированного обзора: телескоп Euclid начал составлять самую подробную карту Вселенной За 13 месяцев собраны данные, которые охватывают область неба, в 9500 раз превышающую видимую площадь Луны
19:361Oppo A7 Pro вышел в Европе, и кое в чем он даже лучше китайской версии: мощность зарядки выше, разрешение камеры — больше
18:33Музыка — повод для знакомства: «Кион Музыка» запустила «Фанзону»
Дженсен Хуанг покинул пост главы Nvidia после 33 лет руководства17:19108Дженсен Хуанг покинул пост главы Nvidia после 33 лет руководства Временным генеральным директором стала финансовый директор Колетт Кресс, а совет директоров начал поиск постоянного преемника
Anthropic официально объявила о первичном размещении акций на Nasdaq под тикером ANT15:587Anthropic официально объявила о первичном размещении акций на Nasdaq под тикером ANT Разработчик Claude предлагает инвесторам 825 млн акций по цене от $70 до $78. Торги начинаются 19 ноября
14:2388Совет директоров Nvidia готовится уволить Дженсена Хуанга после двух внебрачных связей
14:05171 млрд рублей на безопасность: «Яндекс Go» не допустил 751 тысячу пользователей до аренды самокатов
13:45Gemini больше не эксклюзив Android Auto: ИИ-помощник Google появился в Apple CarPlay
13:2415Чем РОС будет лучше МКС: на Российской орбитальной станции не будет ограничений для участия других стран
13:086От расходов до больших целей: Сбер готовит нового финансового ИИ-помощника
Российская ракета с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире «Союз-5» пойдёт в серию после третьего запуска13:0823Российская ракета с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире «Союз-5» пойдёт в серию после третьего запуска Второй испытательный запуск запланирован на 2027 год
13:0420В России началась компоновка частей лунной АЭС
12:56522000 мАч и фонарь на 1000 люмен: в России появились новые «неубиваемые» смартфоны Ulefone
Работают даже при отключении мобильного интернета: 900 веб-ресурсов включены в белый список сервисов12:2619Работают даже при отключении мобильного интернета: 900 веб-ресурсов включены в белый список сервисов Постоянно расширять список не будут
12:1412Honor 700 сможет измерять пульс и уровень кислорода в крови: как это работает
12:074Wildberries возвращает наличные: в ПВЗ начали тестировать оплату через терминалы
11:548BMW и Skoda ограничили производство из-за перебоев с поставками из Украины
11:51До двух недель без подзарядки, керамика, AMOLED и 150 режимов: в России стартуют продажи Xiaomi Watch S5
11:3510От звонка врачу до заказа цветов: «Алиса AI» Яндекса перешла от советов к действиям
11:254В России запустили производство нового кроссовера Votour V6
11:1846Российские сайты под угрозой: в ноябре ожидается новая волна отзыва сертификатов
11:15Starlink Speed Loader, который используют для загрузки спутников в Starship, показали вживую
10:561Starlink годами не позволяют запустить на родине Маска: теперь вопрос о превышении регулятором полномочий будут решать в суде