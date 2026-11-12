Tesla продлит выпуск Cybertruck до лета 2027 года

Tesla продлит производство электрического пикапа Cybertruck до конца лета 2027 года, чтобы обработать накопившиеся заказы. Об этом сообщил Илон Маск. Ранее компания готовилась свернуть выпуск модели и уже сократила её линейку до одной комплектации.

Теперь новым покупателям доступен только Cyberbeast — самая дорогая версия пикапа со стартовой ценой $109 990. Две другие комплектации, Cybertruck All-Wheel-Drive и Premium All-Wheel-Drive, Tesla сняла с производства.

Компания перераспределяет мощности завода Gigafactory Texas в пользу Cybercab — беспилотного автомобиля, который должен стать частью транспортного сервиса Tesla. Площади, не нужные для производства пикапа, уже отводятся под выпуск этой модели. Так, продление сборки Cybertruck пока что означает прежде всего возможность выполнить существующие заказы, а не возвращение к прежним планам производства.

Маск признал, что решение может быть не самым рациональным, но добавил: «В этом мире должно оставаться место для сентиментальности, иначе какой во всём этом смысл?» Тем временем компания Unplugged Performance, специализирующаяся на доработке автомобилей Tesla, предложила забрать производственную линию Cybertruck и продолжить выпуск пикапа самостоятельно, а также наладить производство CyberSUV.

Если планы Tesla не изменятся, выпуск Cybertruck завершится после примерно 3,5 лет производства. Похожая ситуация уже произошла с электрическим пикапом Ford F-150 Lightning: Ford отказалась от него из-за убытков от продаж электромобилей. При этом Tesla пока не объявляла о передаче производства сторонней компании или окончательной отмене модели.