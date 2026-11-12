Starlink годами не позволяют запустить на родине Маска: теперь вопрос о превышении регулятором полномочий будут решать в суде

Бизнес-группа Sakeliga требует признать действия телекоммуникационного регулятора незаконными и разрешить SpaceX работать в стране

Южноафриканская бизнес-группа Sakeliga подала иск против Независимого управления связи ЮАР (НУС), добиваясь отмены ограничений, препятствующих выходу спутникового интернета Starlink на местный рынок.

Как сообщает радиостанция EWN, заявление направлено в Высокий суд в Претории. Истцы считают, что регулятор превысил полномочия, отклонив предложенный правительством механизм допуска иностранных телекоммуникационных компаний на рынок без обязательной передачи части бизнеса местному населению.

Starlink годами не позволяют запустить на родине Маска: теперь вопрос о превышении регулятором полномочий будут решать в суде
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

В декабре 2025 года министр связи и цифровых технологий ЮАР Солли Малатси издал директиву, разрешающую иностранным операторам вместо передачи 30% акций местным чернокожим инвесторам вкладывать средства в развитие отрасли. Однако в мае 2026 года НУС отклонило это решение, заявив, что изменение действующих требований закона об электронных коммуникациях находится в компетенции парламента. Теперь Sakeliga требует признать позицию регулятора неконституционной и подтвердить полномочия правительства самостоятельно вводить предложенный механизм.

Илон Маск более двух лет добивается получения лицензии для Starlink в ЮАР. Предприниматель выступает против требования о передаче 30% акций местного подразделения представителям исторически ущемленных общин. Он также обвинял власти страны в расизме, указывая на невозможность получить разрешение на работу компании на предложенных ею условиях. Переговоры между SpaceX и правительством пока не привели к соглашению.

Сети и серверыStarlinkИсточники:ТАСС

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