Starlink годами не позволяют запустить на родине Маска: теперь вопрос о превышении регулятором полномочий будут решать в суде

Южноафриканская бизнес-группа Sakeliga подала иск против Независимого управления связи ЮАР (НУС), добиваясь отмены ограничений, препятствующих выходу спутникового интернета Starlink на местный рынок.

Как сообщает радиостанция EWN, заявление направлено в Высокий суд в Претории. Истцы считают, что регулятор превысил полномочия, отклонив предложенный правительством механизм допуска иностранных телекоммуникационных компаний на рынок без обязательной передачи части бизнеса местному населению.

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В декабре 2025 года министр связи и цифровых технологий ЮАР Солли Малатси издал директиву, разрешающую иностранным операторам вместо передачи 30% акций местным чернокожим инвесторам вкладывать средства в развитие отрасли. Однако в мае 2026 года НУС отклонило это решение, заявив, что изменение действующих требований закона об электронных коммуникациях находится в компетенции парламента. Теперь Sakeliga требует признать позицию регулятора неконституционной и подтвердить полномочия правительства самостоятельно вводить предложенный механизм.

Илон Маск более двух лет добивается получения лицензии для Starlink в ЮАР. Предприниматель выступает против требования о передаче 30% акций местного подразделения представителям исторически ущемленных общин. Он также обвинял власти страны в расизме, указывая на невозможность получить разрешение на работу компании на предложенных ею условиях. Переговоры между SpaceX и правительством пока не привели к соглашению.