Для этого достаточно приложить указательный палец к двум датчикам под вспышкой основной камеры.

Honor 700 сможет измерять пульс и уровень кислорода в крови: как это работает ⁠ 2

Honor рассказала, как работает необычная функция контроля здоровья в смартфонах серии Honor 700. Встроенный дополнительный экран на задней панели получит возможность измерять частоту сердечных сокращений и уровень насыщения крови кислородом (SpO2). Компания назвала функцию Heartbeat Detective. Ранее подобные возможности в основном предлагались в умных часах и фитнес-браслетах, однако Honor решила перенести их непосредственно в смартфон.

Для измерений пользователю необходимо приложить указательный палец к двум датчикам, расположенным под вспышкой основного блока камер. После этого устройство считывает сигналы сердцебиения и определяет уровень кислорода в крови. Результаты отображаются на дополнительном заднем экране. Проверка основных показателей здоровья должна занимать минимум времени и не требовать сложных действий.

До сих пор Honor предлагала аналогичные функции в своих умных часах, поэтому серия Honor 700 станет первой линейкой смартфонов компании с подобными возможностями. Помимо мониторинга здоровья, задний экран получит мини-игры, интеллектуальные функции на базе ИИ и поддержку пользовательских стикеров.