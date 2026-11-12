За 13 месяцев собраны данные, которые охватывают область неба, в 9500 раз превышающую видимую площадь Луны

900 миллионов галактик, 60 миллионов квазаров, 1,7 петабайта данных — и это только 14% от запланированного обзора: телескоп Euclid начал составлять самую подробную карту Вселенной

Европейское космическое агентство опубликовало первый крупный каталог наблюдений орбитального телескопа Euclid. В него вошли данные о более чем 900 миллионах галактик, 60 миллионах квазаров и около 15 тысячах кандидатов в сильные гравитационные линзы. Учёные рассчитывают использовать их для исследования тёмной материи и тёмной энергии.

Опубликованные данные собраны примерно за 13 месяцев наблюдений и занимают 1,7 петабайта. Они охватывают область неба, примерно в 9500 раз превышающую видимую площадь Луны. При этом выполнено около 14% запланированного обзора.

Главная цель миссии — создать крупнейшую трёхмерную карту Вселенной. Для этого Euclid не только фотографирует галактики, но и измеряет расстояния до них. К 2031 году телескоп должен охватить более трети неба и помочь проследить историю Вселенной за последние 10 миллиардов лет.

Среди объектов каталога — квазары, чрезвычайно яркие ядра галактик с активными сверхмассивными чёрными дырами. Некоторые из них сформировались, когда возраст Вселенной составлял лишь около 5% от нынешнего: их свет шёл до нас примерно 13 миллиардов лет.

В новых данных также обнаружено около 15 тысяч кандидатов в сильные гравитационные линзы. Они возникают, когда гравитация массивного объекта на переднем плане искривляет свет более далёкой галактики. По словам научного сотрудника Портсмутского университета Натали Лайнс, этот эффект позволяет «взвешивать» галактики вместе с содержащейся в них невидимой тёмной материей, а также

Учёные рассчитывают изучить так называемую космическую паутину — сеть галактик и их скоплений, разделённых огромными пустотами. Её структура и изменение со временем зависят, в частности, от свойств тёмной материи и тёмной энергии.

Обсерватория Euclid была запущена в июле 2023 года. Она оснащена широкоугольным оптическим телескопом с 600-мегапиксельной камерой, а также инфракрасным спектрометром и фотометром. Эти инструменты позволяют обнаруживать галактики и собирать данные для определения расстояний до них.

По планам ЕКА, полный каталог первого обзорного исследования должен быть опубликован в середине 2027 года.