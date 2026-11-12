900 миллионов галактик, 60 миллионов квазаров, 1,7 петабайта данных — и это только 14% от запланированного обзора: телескоп Euclid начал составлять самую подробную карту Вселенной

За 13 месяцев собраны данные, которые охватывают область неба, в 9500 раз превышающую видимую площадь Луны

Европейское космическое агентство опубликовало первый крупный каталог наблюдений орбитального телескопа Euclid. В него вошли данные о более чем 900 миллионах галактик, 60 миллионах квазаров и около 15 тысячах кандидатов в сильные гравитационные линзы. Учёные рассчитывают использовать их для исследования тёмной материи и тёмной энергии.

900 миллионов галактик, 60 миллионов квазаров, 1,7 петабайта данных — и это только 14% от запланированного обзора: телескоп Euclid начал составлять самую подробную карту Вселенной
Источник изображения: ИИ Gemini

Опубликованные данные собраны примерно за 13 месяцев наблюдений и занимают 1,7 петабайта. Они охватывают область неба, примерно в 9500 раз превышающую видимую площадь Луны. При этом выполнено около 14% запланированного обзора.

Главная цель миссии — создать крупнейшую трёхмерную карту Вселенной. Для этого Euclid не только фотографирует галактики, но и измеряет расстояния до них. К 2031 году телескоп должен охватить более трети неба и помочь проследить историю Вселенной за последние 10 миллиардов лет.

Среди объектов каталога — квазары, чрезвычайно яркие ядра галактик с активными сверхмассивными чёрными дырами. Некоторые из них сформировались, когда возраст Вселенной составлял лишь около 5% от нынешнего: их свет шёл до нас примерно 13 миллиардов лет.

В новых данных также обнаружено около 15 тысяч кандидатов в сильные гравитационные линзы. Они возникают, когда гравитация массивного объекта на переднем плане искривляет свет более далёкой галактики. По словам научного сотрудника Портсмутского университета Натали Лайнс, этот эффект позволяет «взвешивать» галактики вместе с содержащейся в них невидимой тёмной материей, а также

Учёные рассчитывают изучить так называемую космическую паутину — сеть галактик и их скоплений, разделённых огромными пустотами. Её структура и изменение со временем зависят, в частности, от свойств тёмной материи и тёмной энергии.

Обсерватория Euclid была запущена в июле 2023 года. Она оснащена широкоугольным оптическим телескопом с 600-мегапиксельной камерой, а также инфракрасным спектрометром и фотометром. Эти инструменты позволяют обнаруживать галактики и собирать данные для определения расстояний до них.

По планам ЕКА, полный каталог первого обзорного исследования должен быть опубликован в середине 2027 года.

Наука и космоскосмосНаукаИсточники:ESAITHome

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Oppo A7 Pro вышел в Европе, и кое в чем он даже лучше китайской версии: мощность зарядки выше, разрешение камеры — большеСледующая публикация: Россия предложила миру свой спутниковый интернет — станции в каждой стране будут контролировать местные силовики
Главное
Все новости
43 минуты назадВосточный расширят ради запусков «Союза-5», «Старт-1М» и многоразовой «Амур-СПГ»: на строительство инфраструктуры космодрома направят 10 млрд рублей
20:056Россия предложила миру свой спутниковый интернет — станции в каждой стране будут контролировать местные силовики
19:36Oppo A7 Pro вышел в Европе, и кое в чем он даже лучше китайской версии: мощность зарядки выше, разрешение камеры — больше
18:33Музыка — повод для знакомства: «Кион Музыка» запустила «Фанзону»
Дженсен Хуанг покинул пост главы Nvidia после 33 лет руководства17:19103Дженсен Хуанг покинул пост главы Nvidia после 33 лет руководства Временным генеральным директором стала финансовый директор Колетт Кресс, а совет директоров начал поиск постоянного преемника
Anthropic официально объявила о первичном размещении акций на Nasdaq под тикером ANT15:586Anthropic официально объявила о первичном размещении акций на Nasdaq под тикером ANT Разработчик Claude предлагает инвесторам 825 млн акций по цене от $70 до $78. Торги начинаются 19 ноября
14:2388Совет директоров Nvidia готовится уволить Дженсена Хуанга после двух внебрачных связей
14:05161 млрд рублей на безопасность: «Яндекс Go» не допустил 751 тысячу пользователей до аренды самокатов
13:45Gemini больше не эксклюзив Android Auto: ИИ-помощник Google появился в Apple CarPlay
13:2415Чем РОС будет лучше МКС: на Российской орбитальной станции не будет ограничений для участия других стран
13:086От расходов до больших целей: Сбер готовит нового финансового ИИ-помощника
Российская ракета с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире «Союз-5» пойдёт в серию после третьего запуска13:0822Российская ракета с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире «Союз-5» пойдёт в серию после третьего запуска Второй испытательный запуск запланирован на 2027 год
13:0417В России началась компоновка частей лунной АЭС
12:56522000 мАч и фонарь на 1000 люмен: в России появились новые «неубиваемые» смартфоны Ulefone
Работают даже при отключении мобильного интернета: 900 веб-ресурсов включены в белый список сервисов12:2619Работают даже при отключении мобильного интернета: 900 веб-ресурсов включены в белый список сервисов Постоянно расширять список не будут
12:1412Honor 700 сможет измерять пульс и уровень кислорода в крови: как это работает
12:074Wildberries возвращает наличные: в ПВЗ начали тестировать оплату через терминалы
11:548BMW и Skoda ограничили производство из-за перебоев с поставками из Украины
11:51До двух недель без подзарядки, керамика, AMOLED и 150 режимов: в России стартуют продажи Xiaomi Watch S5
11:3510От звонка врачу до заказа цветов: «Алиса AI» Яндекса перешла от советов к действиям
11:254В России запустили производство нового кроссовера Votour V6
11:1846Российские сайты под угрозой: в ноябре ожидается новая волна отзыва сертификатов
11:15Starlink Speed Loader, который используют для загрузки спутников в Starship, показали вживую
10:561Starlink годами не позволяют запустить на родине Маска: теперь вопрос о превышении регулятором полномочий будут решать в суде
10:4414Тысячи подводных роботов охраняют 50 млн лососей и форелей — они лазерами отстреливают морских вшей
10:37SpaceX готовит собственную серверную стойку Kessel с 72 ускорителями Nvidia Rubin
10:021Starlink Mini 2 показали вживую: встроенная батарея обеспечит до 4,5 часа автономной работы
10:011От атаки до восстановления: в платформе «Ковчег» появились «Бункер» и «Феникс»
09:42Компактный экран 6,4 дюйма, 7200 мАч, 200 Мп: Xiaomi 18 уже можно заказать в Китае
09:3815Представлен первый 4,0-литровый V8 мощностью 670 л.с. от Geely и Renault: он легче, чем Mercedes-AMG M177
Теперь не только домены и хостинг: Руцентр — крупнейший в России корпоративный регистратор доменных имен — запускает собственное облако09:266Теперь не только домены и хостинг: Руцентр — крупнейший в России корпоративный регистратор доменных имен — запускает собственное облако Обещают безопасность, отказоустойчивость, геораспределенность
Создатели Nothing Phone показали совершенно новый продукт⁠ без экрана09:2310Создатели Nothing Phone показали совершенно новый продукт⁠ без экрана Подробностей пока нет