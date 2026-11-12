Второй испытательный запуск запланирован на 2027 год

Российская ракета с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире «Союз-5» пойдёт в серию после третьего запуска ⁠ 6

Второй запуск новой российской ракеты-носителя «Союз-5» запланирован на 2027 год. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Первый испытательный пуск состоялся весной 2026 года с космодрома Байконур. Обе ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет полезной нагрузки был выведен на расчётную суборбитальную траекторию, после чего упал в заранее определённом районе Тихого океана.

В этом году, 30 апреля, мы по проекту "Байтерек" запустили, как мы называем, "Союз-5", вы, наши друзья [из Казахстана], называете "Сункар", "Сокол", принципиально новую ракету. В следующем году готовится второй запуск, и после третьего она перейдет в серийное изготовление. Дмитрий Баканов

Источник изображения: ТАСС // Сергей Савостьянов

«Союз-5» представляет собой двухступенчатую ракету среднего класса, разработанную в рамках проекта «Байтерек» совместно с Казахстаном. Её стартовая масса составляет около 532 тонн, длина — 63,7–65,9 м в зависимости от головного обтекателя, диаметр ступеней — 4,1 м.

Ракета рассчитана на выведение до 17 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Первая ступень оснащена жидкостным двигателем РД-171МВ, вторая — РД-0124МС. В качестве топлива используются нафтил и жидкий кислород.

Одной из особенностей «Союза-5» стала силовая установка первой ступени с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем РД-171МВ.