Чем РОС будет лучше МКС: на Российской орбитальной станции не будет ограничений для участия других стран ⁠ 6

На Российской орбитальной станции (РОС) не будет никаких ограничений по работе с иностранными государствами в рамках, которые есть на МКС, о чем сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

Здесь правовая конструкция таким образом построена, что помимо Российской Федерации в проекте [МКС] участвуют Соединенные Штаты Америки, Япония, Канада, Европейский Союз. Я знаю, что ряд коллег из ваших стран к нам обращались о том, чтобы запустить космонавта, но у нас есть определенные юридические препоны. Вот на Российской орбитальной станции никаких ограничений для работы с любой страной у нас не будет. Дмитрий Баканов



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Баканов добавил, что Роскосмос продолжает сотрудничать с США в рамках Международной космической станции, несмотря на все санкции.