Дженсен Хуанг покинул пост главы Nvidia после 33 лет руководства

Временным генеральным директором стала финансовый директор Колетт Кресс, а совет директоров начал поиск постоянного преемника

Nvidia объявила об отставке Дженсена Хуанга с постов президента, генерального директора и члена совета директоров. Он руководил компанией с момента её основания в 1993 году.

Временным генеральным директором назначена Колетт Кресс, которая с сентября 2013 года занимает пост исполнительного вице-президента и финансового директора Nvidia. Она продолжит выполнять обе функции до назначения постоянного руководителя. Совет директоров уже начал поиск преемника, рассматривая как сотрудников компании, так и внешних кандидатов.

Кресс до прихода в Nvidia почти 25 лет работала в финансовых подразделениях крупных технологических компаний, включая Cisco и Microsoft. В Nvidia она руководила финансовым направлением и участвовала в развитии бизнеса компании.

Дженсен Хуанг покинул пост главы Nvidia после 33 лет руководства
Источник изображения: сгенерировано Muse

Совет директоров также назначил Харви Джонса первым в истории председателем совета директоров Nvidia. Более 30 лет он работал предпринимателем, руководителем технологических компаний и венчурным инвестором, в том числе занимал должности генерального директора и исполнительного председателя совета директоров Synopsys.

Джонс заявил, что совет директоров полностью доверяет Кресс и действующей управленческой команде. По его словам, смена руководства не должна прервать работу компании, выполнение обязательств перед клиентами и реализацию продуктовой стратегии. Сама Кресс заявила, что Nvidia продолжит развивать технологии ускоренных вычислений и искусственного интеллекта.

Компания отдельно поблагодарила Хуанга за вклад в развитие Nvidia и технологической отрасли. При этом финансовая отчётность за III квартал 2027 финансового года выйдет по прежнему расписанию — 17 ноября, после чего состоится конференц-звонок с руководством.

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